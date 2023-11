Chester Bennington popełnił samobójstwo 20 lipca 2017 roku - i mimo że minęły już prawie dwa miesiące od jego śmierci, jego żona Talinda nadal nie może się pogodzić z jego odejściem. Wiadomo, że Chester zmagał się z depresją, miał problem z alkoholem i narkotykami. Talinda Bennington opublikowała dzisiaj na Twitterze niepublikowane do tej pory wideo, które zostało nagrane 36 godzin przed śmiercią lidera "Linki Park". Co znajduje się na wideo?

Zobacz też: Tragiczna historia Chestera z Linkin Park. Gwałt, alkohol, narkotyki. Dlaczego popełnił samobójstwo?

Chester Bennington popełnił samobójstwo w wieku 41 lat. Osierocił sześcioro dzieci. Na ostanim nagraniu, które zostało nagrane 36 godzin przed jego śmiercią, widzimy uśmiechniętego Chestera - wraz z dziećmi jadł cukierki o różnych dziwnych smakach - świetnie się razem bawili.

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k

— Talinda Bennington (@TalindaB) 16 września 2017