Britney Spears, okrzyknięta księżniczką popu, kończy dziś 36 lat. Britney świętuje swoje urodziny, a my z tej okazji przygotowaliśmy dla Was nagranie, dzięki któremu przypomnicie sobie, czego "nauczyliśmy się" od Britney. Wszystko oczywiście z przymrużeniem oka! ;)

Britney od dzieciństwa była związana z show-biznesem, jednak cały świat oszalał na jej punkcie w 1998 roku, kiedy to usłyszeliśmy jej wielki hit "Baby One More Time". Od tamtej chwili panna Spears była jedną z najbardziej popularnych artystek, a każdy jej utwór królował na listach przebojów. Życie księżniczki popu nie było jednak usłane różami. W 2007 roku gwiazda przeżyła załamanie nerwowe, świat obiegły wówczas zdjęcia Britney obcinającej na łyso głowę. Po tamtych wydarzeniach Britney Spears udało się jednak wrócić na szczyt!

Zobaczcie nasze wideo, a my jeszcze raz życzymy Britney Spears wszystkiego najlepszego!

Tak wyglądała młoda Britney Spears.

East News

Bardzo się zmieniła?