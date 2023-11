Reklama

Od kilku tygodni nie cichną plotki na temat drugiej ciąży Ani Lewandowskiej! A wszystko za sprawą sukienki, którą trenerka założyła na świąteczne spotkanie klubu Bayern Monachium. Trenerka zaprezentowała się w długiej czerwonej sukni z weluru i po raz kolejny zachwyciła wszystkich! Fani trenerki dopatrzyli się jednak... ciążowego brzuszka u Ani! Czyżby Ania była w drugiej ciąży - to pytanie natychmiast pojawiło się w komentarzach pod zdjęciem. Zarówno Robert, jak i Ania nigdy nie ukrywali, że marzą o powiększeniu rodziny i chcieliby, żeby ich córka miała rodzeństwo. Czy to ich plan na 2019 rok? Ania rzeczywiście spodziewa się dziecka? Party.pl udało się porozmawiać na ten temat z Anią, zobaczcie, co nam zdradziła!

Ania Lewandowska spodziewa się drugiego dziecka?

