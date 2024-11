Ukochana żona Roberta Lewandowskiego gościła sobotnim porankiem w "Halo tu Polsat" gdzie opowiedziała o swoim nowym biznesie, otwartym dopiero co w Barcelonie. W pewnym momencie poinformowała, że będzie zmuszona odsunąć się od pracy, a to z powodu pilnej operacji. To nie będzie wszystko, bo potem czekają ją niełatwe tygodnie.

Podobnie jak mąż, Ania Lewandowska ciężko pracuje nad rozwojem kariery, która już od lat budzi ogromny podziw. Chociaż stara się łączyć pracę z opieką nad córeczkami, Klarą i Laurą, wciąż chwyta się nowych projektów i rusza z kolejnymi biznesami. Ania ma już m.in. własny catering dietetyczny, aplikację z ćwiczeniami, firmę kosmetyczną, a ostatnio do listy dopisała studio fitness "Edan".

Ania odważnie wkracza na rynek w Barcelonie, a lokal już chwilę po otwarciu zgromadził prawdziwe tłumy. W sobotę, 23 listopada, żona Roberta Lewandowskiego gościła nawet w "Halo tu Polsat", gdzie opowiedziała o świeżo otwartym biznesie.

Od dawna marzyłam o miejscu takim jak EDAN Studios. Po przeprowadzce do Barcelony uznałam, że to idealne miejsce i czas, by stworzyć coś wyjątkowego i zgodnego z moją filozofią. Od lat edukuję, inspiruję i motywuję do zdrowego stylu życia, budując społeczność w social mediach. To samo chcę osiągnąć w EDAN i na rynku hiszpańskim, a kiedyś może również na europejskim

- podkreśliła.