Już 8 listopada premiera ostatniego filmu Piotra Woźniaka-Staraka - "Ukryta gra", z Billem Pullmanem w roli głównej. Mąż Agnieszki Woźniak-Starak nie mógł doczekać się wyświetlenia filmu na wielkim ekranie. Teraz dziennikarka zachęca na Instagramie do oglądania niezwykłej produkcji.

Agnieszka Woźniak o "Ukrytej Grze"

Piotr Woźniak-Starak zginął tragicznie w nocy 18 sierpnia w wypadku na mazurskim jeziorze Kisajno. Producent filmowy wypadł z motorówki. Nie było to utonięcie, ale nieszczęśliwy wypadek. Jak informowała prokuratura, która w dalszym ciągu analizuje tragedię, śmierć nastąpiła na skutek ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej będącej następstwem masywnego urazu czaszkowo-mózgowego. Najprawdopodobniej rany powstały w wyniku uderzenia śruby napędowej łodzi.

Mąż Agnieszki Woźniak-Starak pozostawił po sobie wiele wspaniałych produkcji. Odpowiadał m.in. za realizację takich filmów jak "Bogowie" czy "Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej". W listopadzie trafi do kin kolejny film, nad którym pracował Piotr.

Więcej na temat "Ukrytej Gry" napisała dziennikarka TVN w najnowszym wpisie na Instagramie. Zespół pracował nad filmem 3 lata.

- To był ciężki projekt, ale jestem z chłopaków niesamowicie dumna i cieszę się, że przynajmniej w maleńkim stopniu mogłam być jego częścią. Razem z Joasią Sulmirską i Krzyśkiem Arszennikiem przygotowaliśmy making of „Ukrytej gry”, czyli reportaż o kulisach powstawania filmu, a sytuacji kryzysowych, wierzcie mi, nie brakowało. Mogłabym o tym filmie pisać bez końca, o wspaniałej scenografii Allana Starskiego (musicie zobaczyć jak spektakularnie wyczarował Brooklyn na warszawskiej Pradze!), o niesamowitych zdjęciach Pawła Edelmana, o Billu Pullmanie, który jest chyba najbardziej uroczym człowiekiem na świecie, o Piotrku i Krzysiu Tereju, którzy walczyli o tę produkcję jak lwy, ale tak naprawdę chciałam Wam powiedzieć - idźcie na ten film, żeby zobaczyć kawałek naprawdę dobrego światowego kina, które od początku do końca powstało w Polsce - napisała Agnieszka.

Ukryta Gra - o czym jest?

"Ukryta gra" to trzymający w napięciu thriller, którego akcja toczy się na początku lat 60. Tajne służby porywają wybitnego (i zapomnianego) matematyka, który ma rozegrać pojedynek szachowy z sowieckim mistrzem. Tajna rozgrywa to tylko przykrywa większej akcji, w pewnym momencie nie wiadomo, kto jest wrogiem a kto sojusznikiem. Wygrana lub przegrana matematyka może powstrzymać konflikt nuklearny. A kto pierwszy powie szach-mat? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kinach 8 listopada. A już 9 listopada w TVN zobaczymy kulisy kręcenia "Ukrytej Gry".

Agnieszka Woźniak-Starak o "Ukrytej Grze":

Piotr Woźniak-Starak odpowiadał za produkcję filmu.

