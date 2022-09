Agnieszka Szulim rozbiła samochód narzeczonego Piotra Woźniaka-Staraka! Okazuje się, że gwiazda TVN wjechała stylowym jaguarem w tył srebrnej toyoty prowadzonej przez inną kobietę. Dziennikarka w rozmowie z Faktem przyznała, że do kolizji doszło z jej winy. Do stłuczki doszło na ulicach Warszawy, kiedy prowadząca "Na językach" wracała z siedzimy TVN. To była drobna stłuczka, na szczęście nic się nie stało. Trafiłam na bardzo miłą dziewczynę, która wykazała ogromne zrozumienie dla mojego gapiostwa - przyznała Agnieszka Szulim. Tabloid pokazał zdjęcia z kolizji z udziałem narzeczonej Piotra Woźniaka-Staraka . Pomimo zapewnień gwiazdy, że była to drobna stłuczka wyraźnie widać, że auto dziennikarki ma dość poważne uszkodzenia: wgnieciony zderzak, podniesiona maska samochodu. Według informacji Faktu, rozbite auto jest warte mniej niż 50 tysięcy złotych, ale Piotr Woźniak-Starak ma do niego ogromny sentyment i jest jednym z jego ulubionych samochodów. Ciekawe czy milioner będzie równie wyrozumiały dla Agnieszki Szulim , jak kobieta w którą uderzyła? ;) Zobacz także: Dlaczego Agnieszka Szulim przerwała przygotowania do ślubu? Wiemy, kto przejął jej obowiązki! Agnieszka Szulim miała wypadek na ulicach Warszawy. Dziennikarka rozbiła auto narzeczonego.