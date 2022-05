Roksana, kandydatka Stanisława z "Rolnik szuka żony 8", już jakiś czas temu poinformowała, że jest w szczęśliwym związku. Uczestniczka show pokazała romantyczne zdjęcie z imprezy andrzejkowej, na której bawiła się właśnie ze swoim partnerem. Teraz zdradziła więcej szczegółów, a niektórzy fani są pewni, że to jeden z kandydatów... Kamili! Jaka jest prawda? Roksana z ósmej edycji "Rolnik szuka żony" zakochana! Roksana z wysłała list do Stanisława z "Rolnik szuka żony 8". Młody rolnik najpierw zaprosił ją do udziału w programie, potem dziewczyna przeszła wszystkie etapy i pojawiła się na gospodarstwie Stasia. Niestety, finalnie mężczyzna nie wybrał żadnej z kandydatek, a to oznacza, że od razu mogły sobie układać życie na nowo - jak właśnie Roksana, która niedawno pochwaliła się nowym związkiem! Niedawno uczestniczka show zrobiła sesję Q&A na Instagramie (pytania i odpowiedzi) i odpowiedziała na kilka nurtujących widzów pytań! Roksana z Adamem od Kamili z "Rolnik szuka żony"? Fani Roksany od razu zaczęli wypytywać ją o nowy związek! Kiedy padło pytanie o to, czy jej mężczyzna to ktoś z programu, uczestniczka odpowiedziała: Ktoś bliski mojemu sercu, to na pewno! A po tym, jak Roksana skomplementowała Adama, kandydata rolniczki Kamili (ich relacja ostatecznie rozpadła się), pojawiły się również pytania o niego oraz Tomka! Uczestniczka "Rolnik szuka żony 8" tajemniczo odpowiadała: Proces łączenia kropek rozpoczęty - napisała. Roksanie serdecznie gratulujemy i oczywiście czekamy na kolejne zdjęcia! Roksana bardzo dobrze wspomina pobyt u Stanisława podczas ósmej edycji "Rolnik szuka żony", choć czasami żartowała z rolnika : Tymi słowami chciałbym...