Aksel, Wojtek, Paulina czy Karolina? To właśnie ktoś z nich będzie dziś triumfował i zwycięży piątą, a jednocześnie najdłuższą edycję "Farmy". Właśnie Polsat przekazał wspaniałe wieści dotyczące osoby, która zwycięży dziś program. To wydarzy się już jutro.

Polsat przekazał ws. zwycięzcy 5. edycji "Farmy"

Wiadomo już, że Wojtek jest jednym z pewnych finalistów 5. edycji "Farmy". Przed pozostałą trójką jeszcze dwa pojedynki. Widzowie byli świadkami walki o miejsce w finale pomiędzy Karoliną a Akselem. Zacięty pojedynek trwał ponad godzinę, jednak został przerwany w kluczowym momencie. Przegrany zmierzy się jeszcze z Pauliną. Dopiero dzisiaj w ostatnich materiałach wyemitowanych przed finałem na żywo, widzowie dowiedzą się, kto stanie u boku Wojtka i rozegra ostateczne starcie w głosowaniu widzów.

Jedno jest pewne. Tę informację ws. zwycięzcy "Farmy" przekazała telewizja Polsat.

W piątek gospodarze programu porozmawiają także ze zwycięzcą „Farmy”, który zostanie wyłoniony już dzisiaj w programie na żywo.

Pytanie tylko, czy na kanapach "Halo tu Polsat" zobaczymy Aksela, Wojtka, Karolinę czy Paulinę. Emocje przed finałem nie maleją. Widzowie zastanawiają się czy Karolina przegrała pojedynek z Akselem na "Farmie", dowodem ma być jeden szczegół, który dostrzegli w materiałach udostępnionych przez produkcję.

Nowość w finale "Farmy". Widzowie wybiorą ulubieńca

W finale "Farmy" będzie triumfować nie tylko zwycięzca całego sezonu ale również ulubiony uczestnik widzów. Fani "Farmy" mieli okazję oddawać głosy na wybranego uczestnika z 5. edycji programu. To on zyska tytuł ulubieńca widzów. Głosowanie trwało pod specjalnym postem na Instagramie i zakończyło się 7 maja o godzinie 16:00, zaledwie 4,5 godziny przed startem ostatniego, finałowego odcinka "Farmy". Uczestnika wskazanego przez widzów, będzie miał przyjemność ogłosić sam Bagi.

To nie koniec nowości w finale "Farmy". Prowadzące ogłosiły dodatkowo, że wielki finał sezonu tym razem odbędzie się na wsi a nie w studiu Polsatu. Jesteście gotowi na ostatni odcinek "Farmy"?

