Trudno uwierzyć, że to już koniec 8. edycji "Sanatorium miłości". Uczestników czeka wielki bal oraz wybranie Króla i Królowej Turnusu. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z ostatniego odcinka. Lilla zrobiła ogromną furorę, gdy produkcja pokazała zdjęcia jej stylizacji na pożegnalną imprezę.

Co w finale "Sanatorium miłości"?

Wielkimi krokami zbliża się finał "Sanatorium miłości". W sieci pojawiło się już kilka fragmentów z finałowego odcinka. Podczas wielkiego balu gościł Łukasz Nowicki, który miał zaszczyt ogłosić króla i królową turnusu. Wygląda na to, że tytuł królowej wywoła niemałe emocje. Nawet Marcie Manowskiej nie udało się ukryć swojej reakcji. O tym, że nie będzie brakowało emocji świadczy także wypowiedź Henryka R., który wprost wspomina o pomyłce. Co może mieć na myśli? Zamieszanie w sieci zrobiły także kreacje uczestniczek, a teraz kiedy produkcja podzieliła się w pierwszymi zdjęciami z finału, szczególnie jedna uczestniczka wywołała lawinę komentarzy.

Finał "Sanatorium miłości". Metamorfoza Lilli

Produkcja "Sanatorium miłości" podzieliła się kilkoma zdjęciami uczestniczek z finału programu. Na kończącym turnus balu Lilla pojawiła się w eleganckiej granatowej kreacji. Gdy fani show zobaczyli to zdjęcie, nie szczędzili jej komplementów. Mało tego, uważają, że to właśnie jej należy się tytuł Królowej Turnusu. Doceniają osobowość Lilli, jej koleżeńskość i dobre serce.

Pani Lillo, cudnie Pani wygląda w tej eleganckiej granatowej kreacji! Niczym grecka bogini. Życzę Pani szczęścia

Pani Lila wygląda bardzo szykownie... Mądra życiowa kobieta i na dodatek miła o dobrym sercu. Korona dla tej PANI

Mam nadzieję że Pani Lilia zostanie królową Sanatorium Miłości. Bo jest najbardziej szczera

Lilla superowo wyglądasz, jesteś piękną kobietą. Myślę, że zostaniesz wybrana na Królową turnusu. Powodzenia pisali widzowie na Facebooku Sanatorium miłości.

Jednak czy pozostali kuracjusze będą mieć podobne zdanie? Finał "Sanatorium miłości" wyemitowany zostanie już 10 maja o godzinie 21:25 w TVP1.

fot. Facebook Sanatorium miłości TVP