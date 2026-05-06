Dominika pożegnała się z "Farmą" już na ostatniej prostej tuż przed wielkim finałem 5. edycji. Emocje sięgnęły zenitu, bo w tym samym odcinku mocno wybrzmiały napięcia w grupie, podkręcone jeszcze listem pożegnalnym Agnieszki, w którym uderzyła w Karolinę. Po zakończeniu przygody z "Farmą" Dominika pojawiła się w live’ie z Szymonem i ujawniła co nieco na temat programu i...Aksela. Jak wiadomo, to z nim przekroczyła próg "Farmy", a co o nim sądzi teraz? Wszystko zdradziła.

Dominika, podobnie zresztą, jak inni uczestnicy, którzy pożegnali się z programem "Farma" wzięła udział w pożegnalnym live'ie. Tym razem uczestniczka rozmawiała z Szymonem i poruszyli kilka ważnych tematów, a Dominika miała okazję podsumować "Farmę" i nie ukrywa, że już sam udział w programie był dla niej wielką wygraną.

Co więcej, wypowiedziała się też o niektórych uczestnikach i nie ukrywa, że nie rozumie osób, które same podejmują decyzję o opuszczeniu "Farmy", a także podsumowała Aksela:

Idąc do 'Farmy' trzeba być też dość sprawnym, co bardzo dobrze widać po Akselu. To jest naprawdę bardzo aktywny chłopak i naprawdę szacun dla niego, że on z tymi pojedynkami szedł jak burza. Nawet takich pojedynkach, gdzie chłopak nie miał pojęcia, ale po prostu on ma taki w sobie spryt, to takie naturalne u niego, że mu to po prostu wychodzi. - wyznała Dominika

Końcowa decyzja zapadła w głosowaniu uczestników, a Dominika odpadła z "Farmy" w atmosferze ogromnych emocji. Uczestniczka w rozmowie z Szymonem wyznała wprost, że nie ma do nikogo żalu, ale nie ukrywa rozczarowania wątkiem związanym z Akselem. Według niej wcześniej deklarował wsparcie, jednak ostatecznie także oddał głos przeciwko niej.

Trochę nie spodziewałam się Aksela, jednak myślałam, że to słowo dane... Ja jednak od początku do końca byłam z tymi 'Młodymi wilkami'. (...) Głos Aksela nawet by tu nic nie zmienił, bo byłoby dwa do jednego. Ale taka jedna gra - dodała Dominika na live'ie

Odejście tuż przed finałem często oznacza odcięcie od grupy, ale Dominika przekazała, że kilka znajomości przetrwało. Utrzymuje kontakt z Agnieszką, Janosikiem i Henrykiem. Wspomniała też, że z Henrykiem zdarza im się wspólna poranna kawa na wideo, co pokazuje, że dla części uczestników "Farma" nie kończy się wraz z ostatnim dniem na planie.

Wyrzucili ją z "Farmy", a ona zdradziła całą prawdę. Dominika ujawniła, co się działo

