Dominika z "Farmy" ujawniła prawdę o Akselu. Powiedziała to dopiero teraz
Dominika z "Farmy" pożegnała się z programem na dwa dni przed wielkim finałem 5. edycji, po tym, jak uczestnicy przyznali jej "czarnego kłosa". W live’ie z Szymonem ujawniła, co działo się za kulisami. Zdradziła też, z kim ma kontakt po programie i ujawniła prawdę na temat Aksela. Dominika z "Farmy" nie zamierzała dłużej milczeć.
Dominika pożegnała się z "Farmą" już na ostatniej prostej tuż przed wielkim finałem 5. edycji. Emocje sięgnęły zenitu, bo w tym samym odcinku mocno wybrzmiały napięcia w grupie, podkręcone jeszcze listem pożegnalnym Agnieszki, w którym uderzyła w Karolinę. Po zakończeniu przygody z "Farmą" Dominika pojawiła się w live’ie z Szymonem i ujawniła co nieco na temat programu i...Aksela. Jak wiadomo, to z nim przekroczyła próg "Farmy", a co o nim sądzi teraz? Wszystko zdradziła.
Dominika po programie "Farma" zdradziła prawdę o Akselu
Dominika, podobnie zresztą, jak inni uczestnicy, którzy pożegnali się z programem "Farma" wzięła udział w pożegnalnym live'ie. Tym razem uczestniczka rozmawiała z Szymonem i poruszyli kilka ważnych tematów, a Dominika miała okazję podsumować "Farmę" i nie ukrywa, że już sam udział w programie był dla niej wielką wygraną.
Co więcej, wypowiedziała się też o niektórych uczestnikach i nie ukrywa, że nie rozumie osób, które same podejmują decyzję o opuszczeniu "Farmy", a także podsumowała Aksela:
Idąc do 'Farmy' trzeba być też dość sprawnym, co bardzo dobrze widać po Akselu. To jest naprawdę bardzo aktywny chłopak i naprawdę szacun dla niego, że on z tymi pojedynkami szedł jak burza. Nawet takich pojedynkach, gdzie chłopak nie miał pojęcia, ale po prostu on ma taki w sobie spryt, to takie naturalne u niego, że mu to po prostu wychodzi.
Dominika dosadnie podsumowała udział w "Farmie"
Końcowa decyzja zapadła w głosowaniu uczestników, a Dominika odpadła z "Farmy" w atmosferze ogromnych emocji. Uczestniczka w rozmowie z Szymonem wyznała wprost, że nie ma do nikogo żalu, ale nie ukrywa rozczarowania wątkiem związanym z Akselem. Według niej wcześniej deklarował wsparcie, jednak ostatecznie także oddał głos przeciwko niej.
Trochę nie spodziewałam się Aksela, jednak myślałam, że to słowo dane... Ja jednak od początku do końca byłam z tymi 'Młodymi wilkami'. (...) Głos Aksela nawet by tu nic nie zmienił, bo byłoby dwa do jednego. Ale taka jedna gra
Odejście tuż przed finałem często oznacza odcięcie od grupy, ale Dominika przekazała, że kilka znajomości przetrwało. Utrzymuje kontakt z Agnieszką, Janosikiem i Henrykiem. Wspomniała też, że z Henrykiem zdarza im się wspólna poranna kawa na wideo, co pokazuje, że dla części uczestników "Farma" nie kończy się wraz z ostatnim dniem na planie.
