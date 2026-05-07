Trudno uwierzyć, że tak szybko minęły te tygodnie na "Farmie". Już dziś 7 maja 2026 roku wyłoniony zostanie zwycięzca 5. edycji "Farmy". Co wydarzyło się w wielkim finale? Jak potoczyły się ostateczne pojedynki Karoliny, Aksela i Pauliny? Kto został finalistą i stanął u boku Wojtka?

Wielki finał "Farmy". Kto w finale 5. edycji?

Ilona i Milena Krawczyńskie tuż przed wielkim finałem przekazały, że najważniejsze wydarzenie sezonu "Farmy" i ogłoszenie zwycięzcy po raz pierwszy odbędzie się na wsi. Na miejsce zjadą się wszyscy farmerzy, ich bliscy oraz prowadzący, a także widzowie. Głosowanie widzów wyłoni, kto wygra "Farmę" i zgarnie 160 000 złotych, Złote Widły i tytuł Superfarmera lub Superfarmerki. Dodatkowo ogłoszony zostanie ulubieniec widzów, na którego można było głosować na Instagramie programu od 7 maja do godziny 16:00.

Do ostatniego dnia na "Farmie" wytrwali:

Karolina Ura

Aksel Rumenov

Wojciech Wasilewski

Paulina Tabędzka.

Wojciech Wasilewski został pierwszym finalistą 5. edycji "Farmy". Pozostali uczestnicy musieli stoczyć dwa ostateczne pojedynki. Karolina zmierzyła się z Akselem, chociaż ich pojedynek został pokazany w przedostatnim odcinku, z jego wynikiem widzowie musieli wstrzymać się aż do dniu finału. Kto zmierzy się z Pauliną, a kto będzie w finale "Farmy" i dołączy do Wojtka jako pierwszy? Pojedynek z Karoliną wygrał Aksel. Nie potrafił opanować emocji ze szczęścia.

To, że ja jestem w finale to jest coś innego w moim życiu.

Przyznał, że tata nie wierzył w niego, a jemu udało spełnić się swoje marzenia. Po powrocie do domu usłyszał, że tata jest z niego dumny. To najpiękniejsze słowa. Aksel zostaje drugim finalistą 5. edycji "Farmy".

W kolejnym i ostatnim pojedynku w 5. edycji "Farmy" zmierzą się Karolina i Paulina. Stawka jest wysoka. Dziewczyny grają o ostatnie miejsce w finale. Drugi pojedynek wygrała Karolina i to ona zostaje trzecią finalistką "Farmy".

Kto wygrał "Farmę 5"?

W wielkim finale "Farmy" pozostało już tylko trzech uczestników: Wojtek, Aksel i Karolina. 5. edycję "Farmy" wygrał Aksel Rumenov.

Drugie miejsce w głosowaniu widzów należało do Wojtka. Trzecie miejsce przypadło Karolinie. Ogromne gratulacje.

Oto ulubieniec widzów "Farmy". Kto wygrał?

Bagi ogłosił, jakie są wyniki głosowania na ulubionego farmera lub farmerkę piątej edycji "Farmy". Nagrodę publi czności "złoty kłos" zdobył Aksel.

Wszyscy zwycięzcy w historii polskiej edycji "Farmy"

Oto wszyscy zwycięzcy polskiej edycji "Farmy":

1. edycja "Farmy" - Jakub „Wojna” Wojnowski

2. edycja "Farmy" - Tomasz Wędzony

3. edycja "Farmy" - Angelika Kałużna

4. edycja "Farmy" - Bronisław „Bandi” Bandyk

5. edycja "Farmy" - Aksel Rumenov

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

