Paulina na "Farmie" choć bardzo późno została uczestniczką programu, to dała się poznać jako sympatyczna, wesoła i pomocna osoba. Swoim zachowaniem nie tylko podbiła serca uczestników, ale i widzów. Fani "Farmy" mocno ją wspierają i trzymają za nią kciuki. Ostatnio Paulina odpowiedziała na kilka pytań od internautów i zdradziła, czy po programie jest w związku z Akselem.

Paulina dotarła aż do tygodnia finałowego "Farmy"

Paulina dołączyła do "Farmy" stosunkowo późno, bo zaledwie kilka tygodni przed wielkim finałem, razem z dwójką nowych uczestników. Jej pojawienie się od razu wywołało poruszenie, a jej energiczna osobowość, szybkie wejście w rytm gospodarstwa i naturalna swoboda wśród ekipy sprawiły, że widzowie zaczęli jej kibicować.

W programie pojawiła się jako przyjaciółka i wsparcie Janosika, czyli Łukasza Januszczaka. Ten kontekst jest ważny, bo od początku było jasne, że przyjechała na plan z konkretnym powodem, a jednak sytuacja potoczyła się tak, że została jedną z uczestniczek i znalazła się w tygodniu finałowym 5. edycji "Farmy". Paulina może liczyć na ogromne popracie widzów, którzy nie tylko chcą, aby znalazła się w finale, ale sugerują też, że ma szanse na wygraną.

Paulina i Aksel z "Farmy" są parą?

W "Farmie" Paulina i Aksel dobrze się dogadywali. Wspólne rozmowy, żarty i łatwość, z jaką łapali kontakt, sprawiały, że część widzów szybko zaczęła dopisywać do tego dalszy ciąg. Tym bardziej że Aksel nie ukrywał, iż Paulina mu się podoba. Wybrali się nawet na randkę, ale czy po programie kontynuowali tę relację?

Jakiś czas temu uwagę przyciągnęło nagranie opublikowane przez Paulinę z okazji dnia singla. Wystąpiła w nim ze swoim kotem, a odbiór był dość jednoznaczny. Dla wielu osób to sygnał, że nawet jeśli między nią a Akselem iskrzyło, to dziś relacja wygląda raczej na koleżeńską. Teraz Paulina znów została wywołana do tablicy w kontekście relacji z Akselem:

Czy jesteś z Akselem? - zapytał jeden z internautów

Na odpowiedź Pauliny nie trzeba było dłogo czekać. Uczestniczka "Farmy" otwarcie przyznała, że nie są parą, ale byli razem w sojuszu.

Jestem z Akselem w sojuszu - wyznała Paulina

Paulina z "Farmy" odpowiada na pytanie, czy jest z Akselem. Co za zaskoczenie!

