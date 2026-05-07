Burza w sieci po powrocie Marty do "Hotelu Paradise"

Choć do wielkiego finału "Hotelu Paradise" pozostały zaledwie dwa tygodnie, a uczestnicy z radością już wizualizują siebie na Ścieżce Lojalności, takiego powrotu byłych graczy nikt się nie spodziewał. W minionym odcinku próg rajskiego hotelu przekroczyła Weronika, wprawiając wszystkich w osłupienie. Po emocjonującym wieczorze przyszedł czas na kolejny wielki powrót. Tym zarazem produkcja przywróciła Tobiasza, byłego programowego partnera Weroniki, który wcześniej deklarował, że nie widzi siebie u boku żadnej innej dziewczyny. I nie byłoby w tym nic kontrowersyjnego, gdyby nie fakt, że tuż po uprzedniej eliminacji z show Werki, Tobiasz deklarował uczucia innej piękności - Marcie. Ta w wyniku nieubłaganych zasad show jakiś czas też opuściła program. I gdy wydawało się, że nic już nie zmąci hotelowego spokoju, Marta również powróciła do "Hotelu Paradise".

Nieoczekiwany powrót Marty do "Hotelu Paradise"

W "Hotelu Paradise" emocje sięgnęły zenitu. Po powrocie Weroniki do show, dziewczyna zderzyła się z okrutną rzeczywistością. Nie tylko nie zastała w programie swojego telewizyjnego partnera, Tobiasza, ale dowiedziała się, że ten niedługo po jej eliminacji z show zaczął podważać głębokość uczuć, jakimi ją darzył. Co więcej, zadeklarował innej piękności, Marcie, że to właśnie ona zawróciła mu w głowie i to właśnie z nią chce dojść aż do finału. Szokujące wiadomości nie pozwoliły Weronice zmrużyć oka. Gdy nazajutrz w hotelu pojawiło się wielkie prezentowe pudło, z którego wyszedł Tobiasz, dziewczyna oniemiała.

Decyzją Rajskiego Boga para udała się na randkę, na której miała czas i przestrzeń na wyjaśnienie sobie wszelkich niedomówień. I gdy ustalili już, że między nimi będzie tak, jak wcześniej, stało się coś, co wstrząsnęło całym "Hotelem Paradise". W najnowszym odcinku uczestnicy zmierzyli się w artystycznej konkurencji, podczas której w duetach mieli stworzyć obrazy, będące metaforą ich relacji. Nikt jednak nie spodziewał się, że to będzie preludium kolejnego zatrzęsienia. Do "Hotelu Paradise" powróciła Marta.

Powrót Marty do "Hotelu Paradise" wywołał burzę

Powrót Marty okazał się absolutnym szokiem dla wszystkich. Uczestnicy już zaczęli przewidywać, że czeka ich najmocniejsza "Pandora" w historii 12. edycji "Hotelu Paradise".

No będzie Pandora taka, że szok - przyznała Dominika.

Jak nigdy mnie nie interesowały Pandory, to teraz czekam z niecierpliwością i liczę, na tę resztę uczestników, że dadzą z siebie maksa z pytaniami - mówił z przekąsem Marcel.

Decyzją Marty, to dzieło Roksany i Darka okazało się najlepsze i to oni wygrali randkę. Co wyjątkowo nie spodobało się Dominice. Wraz z Marcelem dziewczyna rywalizuje z Magdą i Andrzejem o miano najsilniejszej pary. Niektórzy widzowie już zadają sobie więc pytanie, czy Dominika i Marcel są w związku po "Hotelu Paradise".

Tak Tobiasz i Weronika zareagowali na powrót Marty do "Hotelu Paradise"

Choć między Martą i Tobiaszem wcześniej iskrzyło, warto wspomnieć, że to właśnie ona jest odpowiedzialna za uprzednią eliminację chłopaka z programu. Podczas jednego z "Rajskich Rozdań" dziewczyna wybrała Bartka, zamiast Tobiasza, motywując swoją decyzję strachem, przed powrotem do show Weroniki, dla której Tobiasz mógłby ją potencjalnie porzucić. Później Marta szybko pożałowała swojej decyzji, a po przegranej konkurencji wraz z Bartkiem musiała opuścić "Hotel Paradise".

Spodziewałem się tego, że Marta wróci, więc nie jest to dla mnie coś mega zaskakującego i byłem na to przygotowany. - przyznał przed kamerami Tobiasz.

Jestem zestresowana, myślę, że łzy zmyją mi tę farbę. Już mam czarne scenariusze w głowie, co się wydarzy. Boję się tego bardzo. (...) Ja jestem pewna tego, co on o nas uważa i że chce być ze mną w parze, ale boję się Rajskiego Boga. - przyznała Weronika.

Także Roksana otwarcie komentowała nieoczekiwane powroty byłych graczy.

Jestem ciekawa, czy Marta zamiesza, bo moim zdaniem Tobiasz bardziej pasuje do Marty - mówiła przed kamerami Roksana.

Także w rozmowie z Oliwią, Darkiem, Krystianem, Zuzią i Andrzejem, Marta przyznała wprost, że jest pewna, że Tobiasz wybierze właśnie ją.

Tobiasz, Marta i Weronika. No cóż jak mogę myśleć? Tak samo trudną decyzję, jaką miała do podjęcia Marta, na rajskim kiedy odpadł Tobiasz, tak samo trudną decyzję do podjęcia teraz będzie miał Tobiasz, bo jak wiemy, obiecał Weronice jedno i to samo też obiecał Marcie - przyznała Oliwia.

Po powrocie Roksany i Darka z randki, na romantyczną wycieczkę udali się Marta i Tobiasz.

Nawet jeśli chodzi o realny świat, to myślę, że mogłabym z nim stworzyć jakąś relację, ale to też musi wynikać z dwóch stron. Tobiasz ma mętlik w głowie i pomimo tego, że musi wybrać, to sam nie wie jeszcze, w którą stronę iść - mówiła Marta o Tobiaszu podczas podróży na randkę.

Burza w sieci po powrocie Marty do "Hotelu Paradise"

Tuż po powrocie Marty do "Hotelu Paradise" w sieci zawrzało.

Zdecydowanie Marta pasuje bardziej do Tobiasza jest dojrzalsza.

Moim zdaniem Marta bardziej pasowała do Tobiasza, bo ważne jest, przy kim człowiek naprawdę rozkwita, a nie ciągle żyje w emocjonalnym rollercoasterze - piszą widzowie.

Inni zaś stają po stronie Weroniki.

Marta próbuje mocno na siłę coś na Tobiaszu wymusić. Źle wypadła w tym odcinku, bardzo się narzuca.

A co wy o tym sądzicie?

Zobacz także: