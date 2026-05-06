Na Sri Lance, po kolejnym wyczerpującym dniu w dżungli, uczestniczki "Królowej przetrwania" w ceremonialnych białych szatach zasiadły przy wspólnym stole. Po tym jak prowadząca surwiwalowy hit TVN-u Małgorzata Rozenek-Majdan wręczyła im tajemnicze koperty, uśmiechy szybko zniknęły z twarzy pań. Na jaw wyszła długo skrywana prawda, która sprawiła, że konflikt pomiędzy Iloną Felicjańską i Karoliną Pajączkowską a resztą grupy jeszcze bardziej eskalował.

W najnowszym odcinku "Królowej przetrwania" emocje sięgnęły zenitu. Podczas ceremonialnego wieczoru z udziałem Małgorzaty Rozenek-Majdan, uczestniczki programu otrzymały tajemnicze koperty, w których znalazły się gorzkie komentarze na ich temat. Słowa pochodziły z wypowiedzi pozostały mieszkanek lankijskiej dżungli, walczących o tytuł "Królowej przetrwania". Karolina Pajączkowska usłyszała, że zasłania się śmiercią ojca, a jej ostra wymiana zdań z Anną "Małą Anią" Sowińską i Dominiką Rybak z pewnością na długo zapisze się w pamięci samych uczestniczek, jak i sympatyków programu.

Jak się szybko okazało, gorzkie, pełne wyższości wypowiedzi, jakie czytały na swój temat kolejne uczestniczki "Królowej przetrwania", zostały wcześniej wypowiedziane przez Ilonę Felicjańską i Karolinę Pajączkowską. Panie zarzucały innym m.in. "bylejakość", zbytnie obnażanie się, wulgarność czy agresję. To sprawiło, że adresatki tych słów nie wytrzymały.

Tutaj wierzysz w Boga i w ogóle, a tutaj jak bliźniemu coś się dzieje, to ty nagle jakby tego nie widzisz - grzmiała Mała Ania.

Podczas odczytywania kolejnych zarzutów na swój temat, przyszedł czas na listy skierowane do Dominiki Rybak. Przywołana została rozmowa Ilony Felicjańskiej z Mają Rutkowski i Karoliną Pajączkowską.

No wiem, no ma jakiś spektrum, wiesz, nie wiem, socjopatii. Jak się potrzebuje bić w klatkach za pieniądze, to czego musiała w dzieciństwie doświadczyć? (...) Jak się potrzebuje bić w klatkach za pieniądze, to czego musiała w dzieciństwie doświadczyć? - mówiła o Dominice Rybek w jednym z odcinków Ilona Felicjańska.

Zawodniczka tajskiego boksu nie kryła emocji.

Próbuję to zinterpretować, bo to jest naprawdę trochę dziwne. Wiem, gdzie jest sport, a wiem, gdzie są jakieś moje ewentualne traumy, których nie ma. Bo ja miałam naprawdę świetne dzieciństwo. - przyznała Dominika Rybak.

Gdy Małgorzata Rozenek-Majdan zapytała Dominikę, czy podejrzewa, kto mógł wypowiedzieć te słowa, ta szybko wskazała Ilonę Felicjańską. Jej podejrzenia szybko się potwierdziły.

Kobieta, która niebawem chce się wybrać na psychologię rzekomo. I ona snuje takie jakieś wnioski na mój temat. - mówiła Dominika Rybak.

Ilona szybko zaczęła się tłumaczyć.

Może to jest związane z tym, że ja naprawdę bardzo głęboko studiowałam różne zachowania osób związane z ich dzieciństwem.

To ch*j studiowałaś, bo nic takiego nie doświadczyłam w dzieciństwie - skwitowała Dominika Rybak.

Gdy opadły wszystkie maski, największym wyzwaniem dla uczestniczek była wspólna noc w jednym campie. Skonfliktowane panie nie kryły emocji. Pajączkowska zalała się łzami, a Felicjańska zaczęła kolejno podchodzić do uczestniczek i proponować im uściski, które nie zostały przyjęte.

Następnym razem, jak wiesz, że takie sytuacje burzą w tobie rządzę przytulenia, to po prostu nie obrabiaj wszystkim d*py - grzmiała Dominika Rybak.

Po czym dodała przed kamerami:

Ilona ma coś takiego w sobie, że z jednej strony kreuje się na taka spokojną, uduchowioną postać, ale z drugiej strony ta jej nieobliczalność ujawnia się z dnia na dzień, mam wrażenie, coraz bardziej. Można najpierw wbić komuś nóż w plecy, a potem go przytulić? I kobieta ma 50 lat? I tego nie ogarnia?

