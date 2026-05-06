Finał 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 10 maja 2026 roku. Choć ogromnym zaskoczeniem dla wieloletnich fanów programu była decyzja o dopuszczeniu do ostatniego odcinka aż czterech par, to okazuje się, że produkcja ma dla telewidzów jeszcze niejedną niespodziankę na zakończenie tanecznej konkurencji.

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" przekazała wieści ws. finału

Po wielkich emocjach towarzyszących przedostatniemu odcinkowi 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" jasne stało się, że w najbliższą niedzielę o Kryształową Kulę rywalizować będą aż cztery pary. Do tanecznej konkurencji obecnie przygotowują się Sebastian Fabijańki z Julią Suryś, Magdalena Boczarska z Jackiem Jeschke, Paulina Gałązka z Michałem Bartkiewiczem i Hanna Żudziewicz z Gamou Fall, który jeszcze niedawno chciał zrezygnować z programu. Z czym tym razem będą musiały zmierzyć się finałowe pary?

Przewodnicząca jury "Tańca z Gwiazdami" Iwona Pavlović przekazała, że ze względu na wyjątkowo wysoki poziom taneczny obecnej edycji, jej uczestnicy będą musieli zmierzyć się z dodatkową konkurencją, której w programie jeszcze nie było. Poprzeczka została ustawiona wysoko. Jeszcze przed wyczekiwanym freestyle'm, każda z par będzie musiała przygotować półtoraminutową choreografię walca angielskiego lub wiedeńskiego, w której co najmniej 50 sekund bez przerwy zajmie czysty, turniejowy taniec towarzyski. Nie będzie tam miejsca na podnoszenia, akrobacje czy odgrywanie scenek.

W tej edycji poziom taneczny finalistów jest naprawdę bardzo wysoki. Można śmiało powiedzieć, że jest to finał marzeń. Uczestnicy są na tyle dobrzy, że uważamy, że świetnie sobie poradzą w tańcu stricte towarzyskim - w walcu. Będzie to doskonała okazja aby zobaczyć ich piękne ramy, piękne sylwetki, przepływ ruchu, pracę stóp. Jak najwięcej tańca w tańcu. To zadanie jest uhonorowaniem spektakularnie wysokiego poziomu tego finału tłumaczy Iwona Pavlović.

Kayah i Julia Wieniawa w finale "Tańca z Gwiazdami". Poruszenie w komentarzach

Oprócz spektakularnych choreografii tanecznych w wykonaniu gwiazd i tancerzy, widownia "Tańca z Gwiazdami" będzie miała okazję zobaczyć też występy dwóch artystek polskiej sceny muzycznej. Wiadomo, że wyjątkowe show z efektami specjalnymi na niedzielny wieczór przygotowuje Julia Wieniawa.

Co więcej, w finale "Tańca z Gwiazdami" pojawi się również Kayah, która zaśpiewa kultową piosenkę Krzysztofa Krawczyka "Ostatni raz zatańczysz ze mną". Choć duża część internautów cieszy się na usłyszenie wokalistki w trakcie programu, to część z nich z nieco mniejszym entuzjazmem zauważyła, że to już kolejny raz w tej edycji, kiedy to właśnie Kayah została zaangażowana w specjalnej roli.

Znowu?! Bez przesady.

A po co znowu czytamy w komentarzach.

