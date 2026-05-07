W tej edycji „Love is Blind Polska” nie brakuje zaskoczeń, ale to wyznanie wybrzmiało wyjątkowo mocno. Julita, 37-letnia uczestniczka, podczas randki w ciemno w rozmowie z Damianem odsłoniła bardzo osobisty fragment swojej historii: jest mamą nastolatka, a jej mąż nie żyje. Ujawniła też, że gdy miała 19 lat, w krótkim czasie została jednocześnie żoną, mamą i wdową.

Dramatyczna historia Julity z „Love is Blind Polska”

W pierwszym odcinku „Love is Blind Polska” Julita zdecydowała się powiedzieć Damianowi, że ma dziecko i że jej syn wkrótce będzie pełnoletni. To był moment, w którym rozmowa przestała być lekką wymianą wrażeń, a stała się opowieścią o życiu, które potrafi zaskoczyć w najbardziej brutalny sposób.

Okazało się, że jej mąż nie żyje, sam odebrał sobie życie. Z jej relacji wynikało też, że wszystko wydarzyło się w niezwykle krótkim czasie - w pół roku. W tym samym wieku została mamą, wyszła za mąż i została wdową.

Mój mąż nie żyje. Sam skończył swoje życie. Wiesz, ja miałam 19 lat, kiedy urodziłam syna. I w sumie 19 lat, kiedy wyszłam za mąż i 19 lat, kiedy zostałam wdową. Wszystko się zadziało w pół roku. opowiedziała Julita.

Julita z „Love is Blind Polska” o życiu po śmierci męża

Julita podkreślała, że przez większość życia była związana z jednym mężczyzną. Wprost zaznaczyła, że była to relacja trudna i obciążająca psychicznie, trwająca niemal 12 lat.

Nie było zbyt wielu relacji w moim życiu, zbyt wielu mężczyzn. W dłuższym związku byłam tylko z jednym. To była dosyć ciężka relacja, trwała prawie 12 lat. Potrzebowałam się mocno skupić na sobie, żeby wyjść z tego beznadziejnego związku. Jestem gotowa na miłość i mam nadzieję, że w końcu tę miłość przeżyję - taką, jak należy powiedziała Julita w programie.

Po zakończeniu tej relacji Julita skupiła się na odbudowywaniu własnego życia. Mówiła o nauce, ukończeniu szkoły, później o studiach i pracy. Z jej słów wynikało jasno, że to nie był etap „na chwilę”, tylko plan na stabilność: poukładanie spraw krok po kroku, bez fajerwerków, ale z konsekwencją.

Skupiłam się potem na nauce i skończyłam szkołę. Studia, praca… i nasze życie toczyło się dalej przekazała.

Nie ma dla mnie nikogo ważniejszego w życiu niż mój syn. Mamy tylko siebie i jest moim motorem napędowym w życiu podkreśliła.

Warto przypomnieć, że niedawno Netflix pokazał wszystkie uczestniczki „Love is Blind Polska”.

Zobacz także: