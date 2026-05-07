Michał Danilczuk od lat należy do grona najsłynniejszych polskich tancerzy. Jego talent doceniono także na arenie międzynarodowej, jednak polscy fani kojarzą go głównie nie z turniejów, lecz takich telewizyjnych hitów, jak "You Can Dance" czy "Taniec z Gwiazdami". Artysta prężnie działa także jako instagramowy influencer, gdzie dzieli się swoją codziennością oraz kolejnymi projektami zawodowymi. Najnowszy post Danilczuka jednak wprawił jego fanów w osłupienie. Już niebawem zobaczymy go w zupełnie innym programie.

To już pewne. Michał Danilczuk wystąpi w hitowym programie TVN

Michał Danilczuk od lat związany jest ze stacją TVN. Wcześniej jako uczestnik "You Can Dance", później sam zasiadł na fotelu jurorskim kultowego formatu. Ma też za sobą udział w kilku edycjach "Tańca z Gwiazdami", gdzie partnerował m.in. Majce Jeżowskiej, czy Julii "Maffashion" Kuczyńskiej. I choć w kuluarach aż huczało o relacji tancerza i influencerki, to dopiero niedawno Michał Danilczuk odniósł się do rozstania z Maffashion.

Co więcej, to właśnie Danilczuk stworzył w "Tańcu z Gwiazdami" pierwszą w historii show jednopłciową parę, występując na parkiecie Polsatu u boku Jacka Jelonka, z którym szybko się zaprzyjaźnił. Teraz tancerz opublikował na Instagramie nagranie w towarzystwie modela, który dał się poznać szerszej publiczności dzięki show "Prince Charming" czy "Azja Express", ogłaszając przy tym wielkie zmiany w swoim życiu.

Michał Danilczuk już niebawem pójdzie w ślady swojego przyjaciela i dołączy do grona uczestników najnowszej edycji "Azja Express".

Michał Danilczuk uczestnikiem nowej edycji "Azja Express"

Produkcja "Azji Express" powoli zaczyna odkrywać karty ujawniając kolejne gorące nazwiska, które już niebawem zobaczymy w surwiwalowym hicie TVN. Zaledwie kilka dni temu byłe uczestniczki "Tańca z Gwiazdami", Janja Lesar i Katarzyna Zillmann potwierdziły radosne wieści, ogłaszając, że dołączają do ekipy "Azji Express". Teraz do grona gwiazd, które zmierzą się z trudami wyścigu po Azji, dołączy kolejny tancerz "Tańca z Gwiazdami", Michał Danilczuk.

Na swoim instagramowym koncie choreograf opublikował nagranie w towarzystwie Jacka Jelonka, inscenizując scenkę, na której model łapiąc stopa z dumą dzierży w dłoniach napis "Azja Express".

Azja Express! Zaczynam nową przygodę! Trzymajcie kciuki, bo bez nawigacji gubię się nawet wracając do domu… - napisał na Instagramie Michał Danilczuk.

Reakcja fanów tancerza była natychmiastowa. Internauci ruszyli z gratulacjami i już dopytują, kto będzie towarzyszył Michałowi Danilczukowi w "Azji Express".

Ale czad!!! Wygrasz to Michał, jestem tego pewna! Teraz najważniejsze pytanie: kto Ci będzie towarzyszył?

Ale będzie edycja! Trzymamy za Ciebie kciuki - czytamy w komentarzach.

Jakie gwiazdy wystąpią w najnowszym sezonie "Azji Express"

Tuż obok Michała Danilczuka, Janji Lesar i Katarzyny Zilmann w surwiwalowym hicie TVN pojawią się również influencerzy Naruciak i Dezydery, który od lat budują rozpoznawalność w internecie za pośrednictwem YouTube'a. Co więcej, w "Azji Express" pojawi się Mateusz Banasiuk oraz Małgorzata Socha.

