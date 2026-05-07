Wiadomości o planowanych ślubach to jedne z tych, które natychmiastowo wzbudzają zainteresowanie w show-biznesie. Tym razem na jaw wyszło, że już za moment aż dwie osoby doskonale znane widzowm "Tańca z Gwiazdami" zmienią swój status cywilny. Komu będzie można gratulować?

"Taniec z Gwiazdami" z odcinka na odcinek budzi coraz większe emocje, a wszystko przez finał, który zbliża się wielkimi krokami. Wiadomo, że już w najbliższą niedzielę, 10 maja, na parkiecie o Kryształową Kulę rywalizować będą aż cztery pary: Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz oraz Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. I choć produkcja zapowiedziała zamiany w finale "TzG", wzbudzając niemałe emocje, okazuje się, że w ekipie nie brakuje też ekscytacji wynikających z prywatnych sukcesów tancerzy.

O swoim planowanym zamążpójściu otwarcie wypowiadała się już tancerka Daria Syta, która w obecnej edycji tworzyła taneczną parę z influencerem Kacperem "Jasperem" Porębskim. Syta zagościła nawet wraz z narzeczonym, siatkarzem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle Igorem Grobelnym, w programie śniadaniowym Polsatu, rozczulając publikę wyznaniem o zaręczynach, które w tym przypadku było bardzo naturalne i właśnie w tym wyjątkowe.

Bardzo doceniam ten moment, bo Igor oświadczył mi się, kiedy byłam w piżamie, bez makijażu, z rozczochraną fryzurą, gdzie nawet nie pomyślałam sobie, że mógłby mi się ktoś w takim momencie oświadczyć i wziął mnie taką naturalną, jaką jestem mówiła Syta w 'halo tu Polsat'.

Okazuje się, że nie jest to jedyna osoba znana fanom "Tańca z Gwiazdami", która już lada moment zmieni swój stan cywilny.

Julia Suryś i Marcin Stromecki będą mieli co świętować?

Julia Suryś od lat konsekwentnie trzyma swoje życie prywatne z dala od nadmiaru komentarzy z sieci. Wiadomo jednak, że jej narzeczonym jest Marcin Stromecki, piłkarz ŁKS-u Łomża, występujący na pozycji środkowego pomocnika. Para jest zaręczona od 2021 roku i, jak podaje źródło Pudelka, właśnie w czerwcu Julia i Marcin mają powiedzieć sobie "tak".

Julia Suryś i Marcin już w czerwcu biorą ślub. Jeszcze wcześniej na ślubnym kobiercu staną Daria Syta i Igor przekazuje informator Pudelka.

Daria Syta z narzeczonym