Przedostatni odcinek "Farmy" miał domknąć listę finalistów przed czwartkowym finałem na żywo. Zamiast jasnej odpowiedzi widzowie dostali jednak mieszankę triumfu, nerwów i ostrego zgrzytu na sam koniec. Wojtek już na starcie zapewnił sobie bezpieczne miejsce w finale, ale rywalizacja Karoliny z Akselem została ucięta w chwili, gdy wszystko miało się rozstrzygnąć. W sieci nie brakuje sugestii, kto ostatecznie wygrał tę walkę. Ale emocje!

Wojtek pierwszym finalistą "Farmy", a kto wygra kolejny pojedynek?

Na "Farmie" w dniu wielkiego finału nadal są cztery osoby: Wojtek, Aksel, Karolina i Paulina. Po odejściu Agnieszki i Dominiki stawka była jasna, czyli ostatnia prosta i walka o finał. W środowym odcinku od razu rozstrzygnięto pierwszy pojedynek wszystkich farmerów. Najlepiej poradził sobie Wojtek, który nie tylko wygrał rywalizację, ale też jako pierwszy zagwarantował sobie miejsce w wielkim finale.

Kulminacją przedostatniego odcinka "Farmy" była rywalizacja, która miała wyłonić kolejnego finalistę. Konkurencja wyglądała prosto tylko w teorii. Najszybciej odpadła Paulina. Później pojedynek Karoliny z Akselem przeciągnął się niemal do godziny, a napięcie rosło z każdą minutą. W końcu u Aksela pojawił się bolesny skurcz i właśnie wtedy, kiedy widzowie czekali na ostateczne rozstrzygnięcie, odcinek… po prostu się skończył.

Fani "Farmy" mają teorię na temat tego, kto wygrał pojedynek

Widzowie po przedostatnim odcinku "Farmy" nie kryli rozczarowania, że produkcja nie pokazała ostatecznych wyników pojedynku. Zdaniem widzów dzień przed finałem powinni być już znani wszyscy finaliści. Z kolei w komentarzach pojawia się mnóstwo spekulacji na temat tego, że to Aksel wygra pojedynek, bo zdaniem niektórych w zwiastunie widać, jak Karolina i Paulina zmierzają na ostateczną walkę.

Aksel wygrał bo Karolina odpuściła - pisze jedna z internautek

Myślę, że Aksel. W jutrzejszej zapowiedzi na początku idzie Karolina z Pauliną (zawsze się tak ustawiają kto ma pojedynek)

Cofnij sobie odcinek i zobacz zwiastun następnego odcinka, kto idzie z przodu. W zwiastunie na początku idzie z przodu idzie Karolina i Paulina Aksel idzie z tyłu i ma inne ciuchy niż wcześniej

Pojawiają się też opinie, że w zwiastunie została pokazana przebitka z wcześniejszego odcinka i wcale nie świadczy o tym, że to Aksel wygrał.

To jest ich marsz na pojedynek z wczoraj, przewiń sobie

