Wielkimi krokami zbliża się finał 5. edycji „Farmy”. W czwartek, 7 maja dowiemy się, kto zostanie najlepszym farmerem i zgarnie Złote Widły, a także 160 tys. zł. Wcześniej jednak, w środę czekają nas jeszcze emocje związane z tym, kto wejdzie do finału programu Polsatu. W mediach społecznościowych trwa już gorąca dyskusja na temat faworytów do końcowego zwycięstwa. Najczęściej powtarzają się dwa imiona.

Widzowie „Farmy” mają dość intryg? Wybrali faworytów do finału

Choć intrygi podnoszą oglądalność i emocje, wygląda na to, że widzowie „Farmy” mają już chyba dość knucia oraz dram. Trzeba przyznać, że tych wątków nie brakowało w 5. edycji. Wystarczy przypomnieć sobie zachowanie Henryka, który regularnie przekraczał granice, co wywoływało oburzenie wśród oglądających. W poniedziałek Agnieszka odpadła z „Farmy”. Uczestniczka także budziła spore kontrowersje.

Przed finałem produkcji fani w sieci dali jasno do zrozumienia, że chcieliby zobaczyć w czwartkowym odcinku farmerów, którzy zachowywali się fair w stosunku do innych uczestników. Najczęściej w komentarzach wymieniają Wojtka oraz Aksela.

„Ja wolałabym, żeby wygrał „Farmę” Wojtek. Spokojny, nie szczuje, nie knuje, pracuje i w ogóle fajny gość, trzymam kciuki za niego, nie ma parcia na kasę jak Karolina”, „Niech wygrają dobrzy ludzie, którzy knuli bardzo mało i są naprawdę fajnymi osobami. Wojtek, Aksel i Paulinka”, „Obecna „Farma” powinna nazywać się „Zdrajcy”. Powinien wygrać Wojtek”, „Wojtek powinien wygrać”, „Aksel, wygraj, trzymam kciuki za ciebie”, „Aksel to dobry dzieciak, choć niedojrzały emocjonalnie jak na swój wiek. Ja kibicuję jednak Wojtkowi – to dobry człowiek”, czytamy w komentarzach.

Fani „Farmy” już wiedzą, kto powinien odpaść. Nie chcą jej w finale

W komentarzach możemy zobaczyć też sporo negatywnych komentarzy fanów „Farmy” pod adresem Karoliny. Widzowie wielokrotnie zarzucali jej manipulowanie innymi uczestnikami podczas 5. edycji programu Polsatu. Wielu internautom nie podoba się, że Karolina ma kierować się przede wszystkim swoim interesem.

„Byle nie Karolina”, „Chciałabym, żeby finał był bez Karoliny”, „Karolina fałszywa - do domu”, czytamy.

A wy, kogo chcielibyście zobaczyć w wielkim finale "Farmy"?

Zobacz także: