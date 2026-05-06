Telewidzowie grzmią na produkcję "Farmy". "To chyba jakiś żart"
Przedfinałowy odcinek "Farmy" wzburzył telewidzów, którzy przekonani byli, że w środowy wieczór dowiedzą się, kto z farmerów stanie do finałowej rozgrywki o Złote Widły. Choć do ostatnich sekund nie brakowało emocji, to ostatecznie produkcja programu zdecydowała się na krok, którego internauci nie pozostawili bez ostrych komentarzy.
Odcinki "Farmy" to już czyste emocje związane z tak zwaną "ostatnią prostą". 7 maja ma odbyć się finał transmitowany dla telewidzów specjalnie na żywo i choć powinien być to najbardziej emocjonujący moment w całym programie, to produkcja postarała się, by zaskoczeń nie zabrakło też dzień wcześniej. Czy był to dobry ruch? Internauci nie szczędzili krytycznych komentarzy.
Burza w komentarzach po nierozstrzygniętym pojedynku na "Farmie"
Przedostatni odcinek "Farmy" w założeniu wielu telewidzów miał wyłonić komplet finalistów. I choć już na samym początku wiadomo było, że pierwszy pojedynek wygrał Wojtek, stając się pierwszym finalistą programu, to o kolejnym finaliście miał zadecydować pojedynek nazajutrz. W konkurencji polegającej na utrzymaniu nogą na równoważni dzbana z wodą najszybciej poległa Paulina. I choć Karolina z Akselem wytrzymali niespełna godzinę, w ostatniej, decydującej sekundzie rozgrywki, produkcja zadecydowała zakończyć odcinek i pozostawić telewidzów w niewiedzy o wygranym.
W mediach społecznościowych programu natychmiastowo zaczęły pojawiać się pełne emocji i oburzenia komentarze.
Serio, tyle czasu i nie pokazać kto wygrał ten pojedynek?
To chyba jakiś żart, że nie pokazali kto wygrał dzisiejszy pojedynek
Nie zabrakło też frustracji, a także bezpośrednich rad do produkcji "Farmy".
Serio w takim momencie koniec?
W najciekawszym momencie przerwali specjalnie.
Mogliście już dziś pokazać, a jutro ostatniego finalistę pokazać
Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy tak mocny apel telewidzów pokierowany w stronę produkcji reality-show.
Telewidzowie apelują do produkcji "Farmy"
Wraz zbliżającym się finałem, emocje rosną nie tylko wśród uczestników "Farmy", lecz także oglądających. Kiedy powoli zaczęło robić się jasne, kto w tym sezonie ma szansę na finał, internauci postanowili jasno przedstawić swoje spojrzenie na sytuację. Zaznaczyli, że według nich do ostatecznego starcia powinny dojść osoby, które od początku, najmocniej pracowały w gospodarstwie.
Lubię Farmę, ale moim zdaniem do finału powinny iść osoby, które robiły cały czas na tej farmie: dbały o zwierzęta, ciężko pracowały, a nie tylko sojusze, knucie jedno na drugie gada... Tak naprawdę gdyby nie Wojtek i Henryk to oni od początku do końca nie mieli by co jeść. Dlatego powinien wygrać Wojtek
Jak myślicie, kto wygra ostatni pojedynek i stanie do walki w finale z Wojtkiem?
