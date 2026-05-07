Wojciech Wasilewski to pierwszy znany finalista 5. edycji "Farmy". Jego, Karolinę, Aksela i Paulinę czekają dziś wielkie emocje. Jako jedyni dotrwali aż do finałowego odcinka show. Uczestnicy dzielą się zdjęciami zza kulisa finałowego odcinka. Nagle Karolina pokazała zdjęcie Wojtka, a my przecieramy oczy. To naprawdę on?

Metamorfoza Wojciecha tuż przed finałem "Farmy"

W finałowym odcinku "Farmy", uczestnikom będą towarzyszyć nie tylko koledzy z programu, którzy już pożegnali się z wizją zwycięstwa w 5. edycji, ale również bliscy. Nagle na Instagramie Karoliny Ury pojawiło się zdjęcie Wojciecha Wasilewskiego i Henryka Alczyńskiego, którzy bawią się z jej synem,

Uwagę zdecydowanie zwraca uwagę Wojtek, pierwszy finalista 5. edycji "Farmy". Tuż przed finałem przeszedł sporą metamorfozę. Wojciech Wasilewski zapuścił włosy, a na nowym zdjęciu trudno go rozpoznać. Koniecznie musicie zobaczyć, co pokazała Karolina. Zdjęcie znajdziecie na dole artykułu.

Finał "Farmy". Co wiadomo?

Finał 5. edycji „Farmy” rozgrywa się dziś na żywo w Polsacie i stawia na naprawdę wysoką stawkę: „Złote Widły” oraz główną wygraną o wartości 160 tysięcy złotych. O tytuł walczą Aksel, Wojtek, Paulina i Karolina, a emocje podkręca nowa formuła ostatniego odcinka. Stacja dorzuca też konkretną zapowiedź na kolejny dzień: w piątek zwycięzca ma pojawić się w „Halo tu Polsat”.

Wiadomo już, że Wojtek ma zapewnione miejsce w finale. Pozostała trójka musiała jednak przejść przez dodatkowe starcia, które miały rozstrzygnąć, kto stanie obok niego w kluczowym momencie wieczoru. Najwięcej napięcia przyniósł pojedynek Karoliny z Akselem. Rywalizacja trwała ponad godzinę i została zatrzymana w najbardziej newralgicznym momencie, przez co widzowie musieli uzbroić się w cierpliwość. To właśnie w ostatnich materiałach wyemitowanych przed finałem na żywo ma się wyjaśnić, kto finalnie znajdzie się u boku Wojtka. Stawka jest podwójna, bo w samej końcówce liczy się już nie tylko przetrwanie w gospodarstwie i wygrane zadania, ale przede wszystkim ostateczne starcie rozgrywane w głosowaniu widzów. Dokładnie tam zapada decyzja, do kogo trafi tytuł i nagrody.

Polsat zapowiada, że w piątek gospodarze „Halo tu Polsat” będą gościć na kanapie zwycięzcę „Farmy”, wyłonionego dziś w programie na żywo.

Finał ma przynieść jeszcze jedną dużą zmianę organizacyjną: tym razem nie odbędzie się w studiu Polsatu, tylko na wsi. To wyraźny sygnał, że produkcja chce domknąć sezon w klimacie, który od początku był osią programu. Równolegle do walki o „Złote Widły” pojawia się dodatkowa nagroda. Poza zwycięzcą sezonu ma zostać wyłoniony także ulubiony uczestnik widzów.

Zobacz także: