Finał „Farmy”. Wojtek przeszedł metamorfozę. Jest nie do poznania
Finał „Farmy” odbędzie się już dziś na żywo, a o wygraną i „Złote Widły” walczą Aksel, Wojtek, Paulina i Karolina. Widzów czeka sporo zmian: finał ma odbyć się na wsi, tego wieczora ogłoszony zostanie też ulubieniec sezonu. Uczestnicy przygotowują się już od kilku godzin. Karolina pochwaliła się zdjęciem, na którym widać Wojtka. Nie przypomina siebie z "Farmy".
Wojciech Wasilewski to pierwszy znany finalista 5. edycji "Farmy". Jego, Karolinę, Aksela i Paulinę czekają dziś wielkie emocje. Jako jedyni dotrwali aż do finałowego odcinka show. Uczestnicy dzielą się zdjęciami zza kulisa finałowego odcinka. Nagle Karolina pokazała zdjęcie Wojtka, a my przecieramy oczy. To naprawdę on?
Metamorfoza Wojciecha tuż przed finałem "Farmy"
W finałowym odcinku "Farmy", uczestnikom będą towarzyszyć nie tylko koledzy z programu, którzy już pożegnali się z wizją zwycięstwa w 5. edycji, ale również bliscy. Nagle na Instagramie Karoliny Ury pojawiło się zdjęcie Wojciecha Wasilewskiego i Henryka Alczyńskiego, którzy bawią się z jej synem,
Uwagę zdecydowanie zwraca uwagę Wojtek, pierwszy finalista 5. edycji "Farmy". Tuż przed finałem przeszedł sporą metamorfozę. Wojciech Wasilewski zapuścił włosy, a na nowym zdjęciu trudno go rozpoznać. Koniecznie musicie zobaczyć, co pokazała Karolina. Zdjęcie znajdziecie na dole artykułu.
Finał "Farmy". Co wiadomo?
Finał 5. edycji „Farmy” rozgrywa się dziś na żywo w Polsacie i stawia na naprawdę wysoką stawkę: „Złote Widły” oraz główną wygraną o wartości 160 tysięcy złotych. O tytuł walczą Aksel, Wojtek, Paulina i Karolina, a emocje podkręca nowa formuła ostatniego odcinka. Stacja dorzuca też konkretną zapowiedź na kolejny dzień: w piątek zwycięzca ma pojawić się w „Halo tu Polsat”.
Wiadomo już, że Wojtek ma zapewnione miejsce w finale. Pozostała trójka musiała jednak przejść przez dodatkowe starcia, które miały rozstrzygnąć, kto stanie obok niego w kluczowym momencie wieczoru. Najwięcej napięcia przyniósł pojedynek Karoliny z Akselem. Rywalizacja trwała ponad godzinę i została zatrzymana w najbardziej newralgicznym momencie, przez co widzowie musieli uzbroić się w cierpliwość. To właśnie w ostatnich materiałach wyemitowanych przed finałem na żywo ma się wyjaśnić, kto finalnie znajdzie się u boku Wojtka. Stawka jest podwójna, bo w samej końcówce liczy się już nie tylko przetrwanie w gospodarstwie i wygrane zadania, ale przede wszystkim ostateczne starcie rozgrywane w głosowaniu widzów. Dokładnie tam zapada decyzja, do kogo trafi tytuł i nagrody.
Polsat zapowiada, że w piątek gospodarze „Halo tu Polsat” będą gościć na kanapie zwycięzcę „Farmy”, wyłonionego dziś w programie na żywo.
Finał ma przynieść jeszcze jedną dużą zmianę organizacyjną: tym razem nie odbędzie się w studiu Polsatu, tylko na wsi. To wyraźny sygnał, że produkcja chce domknąć sezon w klimacie, który od początku był osią programu. Równolegle do walki o „Złote Widły” pojawia się dodatkowa nagroda. Poza zwycięzcą sezonu ma zostać wyłoniony także ulubiony uczestnik widzów.
