"Farma" już po raz kolejny zgromadziła uwagę milionów telewidzów, którzy z zapartym tchem śledzili losy uczestników reality-show rozgrywającego się na farmie. Produkcja programu zdążyła już przyzwyczaić fanów do wielu niespodzianek, nieoczekiwanych zwrotów akcji i emocji, które trudno utrzymać na wodzy. Choć atmosfera wokół finału i tak jest już bardzo napięta, to prowadzące zdecydowały się zdradzić jeden szczegół, który wyróżni dzisiejszy, finałowy odcinek.

Prowadzące "Farmy" zabrały głos ws. finału. Tego jeszcze nie było

W środowy, przedostatnim odcinku telewidzowie przekonali się, kto zawalczy w finale "Farmy", choć produkcja trzymała napięcie do ostatnich sekund. Choć wiadome okazało się, że w finałowej rozgrywce znajdzie się Wojtek, to transmisję pojedynku między Akselem a Karoliną przerwano w kluczowym momencie, przez co dopiero w ostatnim odcinku serii 7 maja widzowie dowiedzą się, kto będzie miał szansę stanąć do konkurencji o Złote Widły.

Na Instagramie prowadzące "Farmę", Ilona i Milena Krawczyńskie, poinformowały w luźnej rozmowie między sobą nie tylko o tym, że są wzruszone możliwością brania udziału w tak wielkim show. W pewnym momencie zdradziły też, że pierwszy raz w historii polskich edycji finał odbędzie się na prawdziwej wsi, a nie w studiu, jak miało to miejsce w poprzednich latach.

Pomyślałabyś siostra z kilkanaście lat temu, że będziemy częścią tak wielkie produkcji? (...) Wozy transmisyjne musiały zajechać tutaj. Pierwszy raz finał będzie na wsi, a nie w studiu przekazały prowadzące 'Farmy'.

Kilka godzin później w mediach społecznościowych programu pojawił się też oficjalny komunikat produkcji w sprawie finału.

Produkcja przekazała szczegóły o finale 5. edycji "Farmy"

W dzień finału "Farmy", 7 maja, tuż po 8:00 produkcja udostępniła w mediach społecznościowych informacje dotyczące finału, który telewidzowie zobaczą już lada moment. Przekazano, że na farmie obecni będą nie tylko farmerzy, ale i ich bliscy, a w dodatku podkreślono, że to właśnie głosy telewidzów będą miały w finale kluczowe znaczenie.

JUŻ DZIŚ O 20:30 FINAŁ V EDYCJI FARMY! Wszyscy prowadzący, farmerzy, ich bliscy oraz WY drodzy widzowie spotkamy się dziś na FARMIE! To właśnie WASZE głosy zdecydują, kto zgarnie 160 000 zł, złote widły i tytuł SUPERFARMERA lub SUPERFARMERKI.

Produkcja skorzystała też z okazji, pytając fanów, komu życzą zwycięstwa i już po pierwszych minutach można stwierdzić, że głosy telewidzów są podzielone. Fani wymieniali zarówno Aksela, jak i Karolinę oraz Wojtka. A wy jak myślicie, kto wygra 5. edycję "Farmy"?

