Kolejny sezon "Farmy" z odcinka na odcinek budzi coraz większe emocje. Telewidzowie w ostatnich tygodniach byli zaskakiwani coraz częstszymi eliminacjami i niespodziewanymi zwrotami akcji w gospodarstwie, a wszystko to ze względu na zbliżający się wielkimi krokami finał. Kto zawalczy o tytuł Super Farmera? Według czujnych internautów, wszystko jest już jasne.

Kto wystąpi w finale "Farmy"? Internauci nie mają wątpliwości

W ostatnich odcinkach "Farmy" telewidzowie obserwują nie tylko ogromne emocje, które zwiększają się coraz bardziej, wraz z upływającym czasem do finału i rozgrywki o najwyższą stawkę, czyli zdobycia głównej nagrody, Złotych Wideł i tytułu Super Farmera. Choć wstępny scenariusz na finałowy odcinek już istnieje to telewidzowie wystosowali apel do produkcji "Farmy" ws. finału. Teraz, po zobaczeniu najnowszego zwiastuna, po raz kolejny zauważyli niezwykle istotny szczegół w sprawie zakończenia sezonu.

W najświeższej zapowiedzi "Farmy" w mediach społecznościowych internautom pokazano wieczorną rozmowę przy ognisku, gdzie przy płomieniach pokazane zostały twarze Aksela, Wojtka oraz Karoliny. Jak dobrze zauważyli fani programu, w rozmowie nie uczestniczyła Paulina, co może stanowić bezpośrednią wskazówkę, że to ona opuści gospodarstwo jeszcze przed finałem, a do ostatecznej konkurencji staną Aksel, Wojtek i Karolina.

Pauliny nie ma na nagraniu, czyli widzimy finałową trójkę.

I już wiadomo, że Paulinka odpadła, bo przy ognisku jest Aksel, Wojtek i Karolina.

No i w Finale jest Karolina , Wojtek i Aksel piszą fani 'Farmy'.

Co więcej, w tym samym nagraniu Aksel pokazał kolejny raz swoje emocjonalne oblicze, wyjawiając, kiedy tak naprawdę po raz pierwszy uronił w programie łzę.

Aksel pierwszy raz zapłakał w "Farmie". Wyjawił szczegóły

W najnowszym zwiastunie "Farmy", głos zabrał Aksel, który przy ognisku, w towarzystwie Wojtka i Karoliny wyznał, że jego pierwszą uronioną łzę w trakcie nagrywania programu wywołało odejście Rolo.

Wiecie, kiedy pociekła mi łezka w oku pierwszy raz? Kiedy Rolo odszedł. Pierwszy raz miałem takie coś. Polubiłem taki kontakt z nim powiedział Aksel.

