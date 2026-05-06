Wielki zamęt wokół finału "Farmy". Przypomina o tym nie tylko produkcja, ale i Szymon
Finał 5. sezonu "Farmy" wywołał zamieszanie po zmianie dnia zakończenia najpopularniejszego reality-show Polsatu. Choć odcinki były emitowane od poniedziałku do piątku, to wielkie rozstrzygnięcie odbędzie się na żywo w czwartek. Produkcja przypomina o dacie wielkiego finału 5. edycji "Farmy".
Końcówka 5. sezonu "Farmy" nabrała tempa, ale zamiast spokojnego odliczania do ostatniego odcinka pojawiło się zamieszanie. Widzowie, przyzwyczajeni do emisji od poniedziałku do piątku, zaczęli dopytywać o datę wielkiego finału. Produkcja ucięła spekulacje i już wiadomo, że wielki finał odbędzie się na żywo w czwartek, 7 maja 2026 roku, a fani zastanawiają się skąd taka zmiana. O wygranej w 5. edycji "Farmy" tradycyjnie zadecydują głosy widzów. Co więcej, po raz pierwszy w tej edycji widzowie wybiorą najsympatyczniejszego farmera sposród wszystkich uczestników. Taki tytuł to wielkie wyróżnienie.
Trzy osoby w finale, jedna wygrana. Reszta zależy od tego, jak widzowie rozłożą swoje głosy w decydującym momencie finału 5. edycji "Farmy". Jeśli ktoś planował oglądanie wielkiego finału w piątek, teraz musi przestawić się na czwartkowy wieczór. I choć część publiczności nadal kręci nosem na zmianę względem poprzedniego sezonu, jedno jest pewne 7 maja 2026 to data, którą fani "Farmy" powinni zapamiętać. To wtedy dowiemy się, kto wygra 5. edycję "Farmy", zgarnie tytuł Super Farmera, 160 tys. zł i złote widły.
Produkcja "Farmy" potwierdza, że finał już w czwartek:
Tym razem finał mamy w czwartek
Co więcej, Szymon podczas live'a z Dominiką też podkreślił, że finał "Farmy" już w czwartek.
Finał jest w czwartek tym razem, nie w piątek.
"Farma" jest obecna na antenie Polsatu w dni powszednie, więc czwartkowy finał nie brzmi jak rewolucja. W praktyce jednak taka zmiana potrafi wywołać spore poruszenie, bo finały rządzą się własnymi zasadami. Część publiczności automatycznie założyła, że wielkie zakończenie 5. seonu "Farmy" wypadnie w piątek, jak w poprzednim sezonie. I właśnie tu zaczęło się nieporozumienie.
W komentarzach w sieci pojawiły się sygnały rozczarowania i zwykłej, widzowskiej frustracji. Jedni liczyli, że finał domknie tydzień, inni po prostu chcieli mieć pewność, kiedy usiąść przed telewizorem, żeby niczego nie przegapić.
I co ja, biedaczek, będę robić wieczorami..
Szkoda, że to już koniec 😕
A nie powinien być w Piątek, liczyłam na piątek
