W ostatnich dniach listopada wydarzyło się coś, co rozpętało niemal burzę. Rafał potwierdził plotki dotyczące rozstania z Olą, a w swojej relacji na Instagramie uczestnik "Love Island" opublikował oficjalny komentarz w sprawie, w którym nie zabrakło ostrych słów, a nawet zarzucił swojej byłej partnerce chęć komercjalizacji ich związku. Jednak zaledwie kilka dni temu, pytany przez internautów czy tęskni za Olą odpowiedział bez zawahania.

Oczywiście, że tęsknię

Co na to Ola? Jak się okazuje odpowiedź byłego partnera wcale nie umknęła jej uwadze. W rozmowie z nami zdradziła, jakie emocje wywołały w niej słowa Rafała i które z ich dwójki nie zgodziło się na przyjaźń po związku. Kiedy ostatni raz ze sobą rozmawiali i czy Ola również tęskni za Rafałem? Koniecznie zobaczcie co uczestniczka "Love Island" miała nam do powiedzenia.

