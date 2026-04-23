Królowa przetrwania znów odpaliła emocje. W 8. odcinku 3. sezonu, nagrywanego na Sri Lance, Monika Jarosińska weszła do nowego obozu po roszadach w drużynach i od razu postawiła sprawę na ostrzu noża. Jej rozmowa z Nicol Pniewską o wizerunku, muzyce i ambicjach skończyła się bezlitosnym pytaniem. Fani show od razu ruszyli z komentarzami.

Ostre spięcia w "Królowej przetrwania". Gorzka rozmowa Jarosińskiej z Pniewską

Kolejny odcinek "Królowej przetrwania" już za nami. W najnowszej odsłonie show nie brakowało emocji i prawdziwych dram. Doszło do ostrego spięcia Pajączkowskiej i Sowińskiej w "Królowej przetrwania", ale nie tylko ten wątek wywołał ogromne emocje.

W najnowszym odcinku reality show Minika Jarosińska skonfrontowała Nicol Pniewską wprost i dopytywała, po co pojawiła się w programie. Dla Nicol to temat wyjątkowo drażliwy: mówiła o walce z etykietami, które od lat przykleja jej otoczenie i media. Podkreślała, że mimo tworzenia muzyki bywa sprowadzana do roli byłej partnerki Allana Krupy, a także do uproszczonych określeń typu „bananowe dziecko” czy „córka milionera”.

Choć tworzę muzykę, ludzie postrzegają mnie głównie jako ''synową Edyty Górniak'' lub ''córkę milionera'' mówiła Pniewska.

Jedno pytanie o talent i natychmiastowa reakcja Nicol Pniewskiej

Moment przełomowy przyszedł, gdy Jarosińska zapytała Pniewską wprost, czy uważa, że ma talent. Nicol odpowiedziała, że nie postrzega siebie jako „mega utalentowanej”, raczej jako osobę zawziętą. Pniewska wypaliła, że "nie urodziła się Whitney Houston".

W moich czasach trzeba było mieć talent. I na przykład ja jestem jak najbardziej za spełnianie marzeń. Tylko trzeba mieć też w sobie dużo samokrytycyzmu komentowała Jarosińska.

Jarosińska wspomniała również inną sytuacją kiedy gorzko wypowiedziała się ws. Nicole:

Nie mówiłam o tym, jaki masz charakter, że jesteś bardzo miłą, serdeczną dziewczynką i tak dalej. Powiedziałam brutalnie, że nie masz talentu

Fani "Królowej przetrwania" ostro podsumowali Monikę Jarosińską

Po emisji najnowszego odcinka "Królowej przetrwania" w komentarzach aż zawrzało. Fani produkcji od razu ruszyli z komentarzami. Internauci stanęli w obronie Pniewskiej i gorzko podsumowali Monikę Jarosińską.

Monika jak dla mnie za dużo gada, tak ogólnie, ciężko się już jej słucha, a Nicol nie musi nic jej ciągle tłumaczyć, bo ta na siłę dziewczynę ciągnie za język, najmądrzejsza Monia. A swoją drogą szkoda mi Nicoli, trudna jej historia życiowa i nie wesoła, przez jej opowieści o sobie, sama poznałam ją lepiej, bardzo fajna dziewczyna

Monika Jarosińska, zajmij się swoim życiem i swoimi problemami komentują fani programu.

