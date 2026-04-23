Przed nami chyba jeden z najbardziej emocjonujacych pojedynków w najnowszej edycji "Farmy". Po tym, jak doszło do zachwiania sojuszy, Karolina i Agnieszka planują pozbyć się jednego z Wikingów. Czy im się to uda? Po emisji najnowszego odcinka i zwiastuna kolejnej odsłony show fani ruszyli z komentarzami. Już wiedzą, jak potoczą się losy uczestników i kto najprawdopodobniej pożegna się z "Farmą".

Henryk nominowany do pojedynku na "Farmie"

Wielki finał piątej edycji "Farmy" zbliża się wielkimi krokami, a emocje wokół programu nie opadają. Po tym, jak Janosik odpadł z "Farmy" wśród uczestników zapanowała naprawdę nerwowa atmosfera. Aksel wyjawił, co wcześniej obiecywali Janosikowi Wojtek i Henryk. Aksel zdradził również Karolinie, że Wikingowie chcieli pozbyć się jej z programu. Po tych słowach Karolina postanowiła działać i stworzyła nowy sojusz z Akselem, wciągając do niego Agnieszkę. Teraz uczestnicy chcą się pozbyć z programu Henryka, który niczego się nie spodziewa i już obmyśla plan na zbliżający się pojedynek. Henryk jest pierwszą osobą wskazaną do pojedynku - teraz musi wskazać kolejnego uczestnika, a ten z kolei będzie musiał wskazać uczestnika, który zmierzy się z Henrykiem. Trzecia osoba bedzie musiała wybrać osobę do pojedynku drugiej pary.

Tuż po emisji najnowszego odcinka produkcja pokazała zwiastun kolejnej odsłony "Farmy". Fani produkcji uważają, że z nagrania wynika, że Henryk może teraz wskazać Agnieszkę. Co będzie dalej? Inernaui mają swoją teorię.

Henryk odpadnie z "Farmy"? Fani produkcji komentują

Po emisji odcinka i zwiastuna "Farmy" w komentarzach zawrzało. Fani spekukują, co wydarzy się w programie. Niektórzy już wskazują, kto ich zdaniem weźmie udział w pojedynku, kto trafi pod głosowanie i kto ostatecznie zostanie wyrzucony z show.

Henryk wybiera Agnieszke, Agnieszka Aksela. Heniek podkłada sie w pojedynku i wyjeżdża z farmy, bo każdy ma go dość.

Heniek wybrał Agnieszke .. Agnieszka Aksla a Aksel Wojtka i jeden z wikingów poleci komentują fani programu.

Myślicie, że sprawdzą się przewidywania fanów "Farmy"? Jedno jest pewne, przed nami naprawdę emocjonujące odcinki.

