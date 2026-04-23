W piątej edycji "Farmy" robi się naprawdę nerwowo! Po nowym zwiastunie, wyemitowanym tuż przed kolejną odsłoną walki o finał, w sieci zawrzało. Henryk ujawnił Karolinie, kogo zamierza nominować do pojedynku i jaki ma plan na wyrzucenie Aksela z "Farmy". Karolina mówi wprost: "myślał, myślał i wymyślił". Tymczasem sam Henryk nie kryje radości ze swojego pomysłu i już odtańczył taniec zwycięstwa. Nie za wcześnie? Kogo nominuje? Wszystko jest w zwiastunie!

Po odpadnięciu Janosika atmosfera wśród uczestników "Farmy" wyraźnie jest napięta, a układy zaczęły się kruszyć. Iskrą okazały się informacje przekazane przez Aksela, a chodziło o wcześniejsze obietnice składane Janosikowi przez Wojtka i Henryka oraz o to, że grupa "Wikingów" miała planować pozbycie się Karoliny. Nowy plan Aksela i Karoliny zakładał pozbycie się z "Farmy" Henryka, a tu taka zmiana... Wiking ujawnił, kogo nominuje.

Henryk podczas rozmowy z Karoliną i Rafałem na "Farmie" poinformował ich, że planuje nominować Rafała, aby potem on wybrał mu Aksela. To jeszcze nie wszystko! Henryk planuje przegrać pojedynek, aby obaj trafili pod głosowanie.

Ja biorę Rafała. Rafał wybiera dla mnie Aksela. To ja chce mu utrzeć nosa. To ja przegram to wszystko - powiedział wprost Henryk

Wiking na tym nie poprzestaje, bo chce utrzeć nosa Akselowi i przyczynić się do tego, że odpadnie on z "Farmy" z wielkim hukiem.

Jeszcze bardziej mu utrę nosa. Ja tu taką prowakoację pierd***ę że aż. Jestem taki szczęśliwy, że jak nigdy w życiu, że to ja osobiście będę mu mógł troszkę dogryźć i dopiec - nie ukrywała radości Henryk.

Widzowie "Farmy" o planie Henryka i nominacji dla Rafała

Widzowie są mocno podzieleni w sprawie nowego planu Henryka z "Farmy". Z jednej strony fani reality show dziwią się, że Henryk tak mocno jest przeciwny obecności Aksela na "Farmie", a z drugiej nie podejrzewa, że pozostali chcą właśnie jego wyrzucić.

Gdyby Henio wybrał Rafała, Rafał Aksela a Aksel Karolinę i gdyby Henio myśląc, że jego sojusz jest mocny, specjalnie przegrał konkurencję myśląc, że grupa go obroni a grupa ocaliłaby Aksela to byłoby grubo

Duży facet a jak mały chłopiec. Pasują mu te krótkie spodenki. - komentowali internauci.

Co więcej, niektórzy piszą, że w ten sposób Henryk pomógłby usunąć z programu jednego z Wikingów, ale pojawiają się też sugestie, że w ostatniej chwili zmieni zdanie.

Sam pomaga w wykonaniu planu dla całej farmy 😂😂 idealnie. I aksel weźmie Wojtka i tak czy siak jeden wiking robi out

I gitara, bo Wojtka mogłoby być niektórym szkoda

