Uczestnicy "Farmy" po raz kolejny doświadczą tego, że pojedynki są nieprzewidywalne, a sojusze podczas głosowania tak naprawdę niewiele już znaczą. Henryk już świętuje odejście Aksela, choć jeszcze nie było pojedynku. Tymczasem w nowym zwiastunie "Farmy" pojawia się fragment, który świadczy o tym, że plan Henryka może lec w gruzach, a wynik głosowania wszystkich zszokuje. To nie Henryk odpadnie z "Farmy"?

Zacięty pojedynek na "Farmie"

W 5. edycji "Farmy" napięcie wisi w powietrzu, bo kolejny pojedynek ma zakończyć się odejściem jednego z uczestników. Lada moment ktoś pożegna się z "Farmą", a Henryk, jako nominowany do starcia, nie zamierza czekać na rozwój wydarzeń i próbuje przejąć inicjatywę. W jego otoczeniu jednak coraz wyraźniej widać, że większość farmerów gra na jego wyeliminowanie przy pierwszej realnej okazji.

Henryk chce wyeliminować Aksela z "Farmy" i już w rozmowie z Karoliną i Rafałem zapowiedział, że chce ułożyć pojedynek tak, by móc skonfrontować się z nim w duecie i wciągnąć go w scenariusz prowadzący do głosowania.

Najmocniejszy element tej układanki to założenie, że Henryk chce przegrać pojedynek. Stawką nie jest więc tylko samo starcie, ale to, co wydarzy się po nim: obaj uczestnicy mogliby trafić pod werdykt reszty. Henryk zakłada, że jego układ będzie na tyle silny, by go obronić, a Aksel pojedzie do domu. Tymczasem w nowym zwiastunie widać, że Aksel doskonale dobie radzi w pojedynku, a Wojtek nie może odpalić traktora. Czy Henryk i Aksel wygrają i będą bezpieczni? Fani "Farmy" sugerują, że Henryk jednak nie odpadnie, a na "Farmie" jeszcze sporo się wydarzy...

To byłoby zbyt proste żeby Henryk odpadł. Coś tu się wydarzy jeszcze... - piszą wprost internauci

Fani "Farmy" wątpią, że Henryk odpadnie z programu

Po tym, co widzowie zobaczyli w zwiasunie "Farmy" nie brakuje spekulacji, że to jednak Henryk i Aksel wygrają, a Wojtek i Rafał trafią pod głosowanie. Inni wręcz piszą, że Agnieszka zdradzi plan Wojtkowi, ale mimo wszystko to właśnie on może odpaść, bo farmerzy chcą rozbić sojusz Wikingów.

Czyżby jutro Aksel i Henryk wygrali

No właśnie i będzie tak, że odpadnie Wojtek

Inni z kolei piszą, że fragment zwiastuna, w którym Akselowi idzie dobrze w pojedynku jeszcze o niczym nie świadczy.

już raz Aksel był blisko wygrania z Wojtkiem i co wyszło? Przegrał - Wojtek to doświadczony chłop i umie dobrze jeździć traktorem i szybko wyjdzie z opresji a Aksel znowu popełni jakiś błąd on jeździ tym traktorem jak szalony a tutaj trzeba dobrze wykonać ten salom co będzie w pojedynku

