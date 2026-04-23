Karol i Laura Maciesz na co dzień mieszkają w Gliwicach, w mieszkaniu, które pierwotnie należało do Laury. Z czasem wspólnie nadali mu jednak nowy charakter, tworząc przestrzeń dopasowaną do ich wspólnego życia. Metamorfoza wnętrza wzbudziła spore zainteresowanie fanów, którzy chętnie zaglądają do świata jednej z najbardziej lubianych par programu "Ślub od pierwszego wejrzenia".

W połowie listopada ubiegłego roku Karol Maciesz poinformował w mediach społecznościowych, że ich mieszkanie przeszło sporą metamorfozę. Niewielki lokal, w którym wcześniej znajdowały się oddzielna kuchnia i wąski korytarz, został gruntownie przeprojektowany, by lepiej odpowiadać ich potrzebom i optycznie zyskać na przestrzeni.

Podczas remontu zdecydowano się na otwarcie kuchni na salon, co całkowicie odmieniło charakter wnętrza. W miejscu dawnej ściany pojawiła się funkcjonalna wyspa kuchenna, pełniąca rolę zarówno dodatkowego blatu roboczego, jak i miejsca do spożywania posiłków. Zlikwidowano również przegrodę między salonem a korytarzem, zastępując ją ozdobnymi lamelami. Dzięki tym zmianom część dzienna stała się bardziej przestronna i komfortowa - bez problemu znalazło się w niej miejsce na stół z krzesłami oraz dodatkowy fotel.

Kilka miesięcy temu Karol Maciesz opowiedział o efektach metamorfozy swojego mieszkania, nie kryjąc, że cały proces był dla niego sporym wyzwaniem. Jak zaznaczył, prace remontowe pochłonęły wiele czasu i energii, ale przyniosły mu też dużą satysfakcję.

Karol i Laura ze "ŚOPW" niedawno przekazali radosne wieści. Para od czasu ogłoszenia związku chętnie dzieli się w sieci swoją codziennością. Jakiś czas temu Karol zdradził, że w dużej mierze samodzielnie zajął się realizacją zmian w ich wspólnym gniazdku, wykonując większość prac własnymi rękami. Dzięki temu efekt końcowy był nie tylko odzwierciedleniem jego wizji, ale też dowodem ogromnego zaangażowania.

Bez żadnej większej wiedzy o tym, jak zabrać się za tak spektakularny remont - po prostu ruszyłem. Większość zrobiłem sam, metodą prób i błędów opowiadał.

Maciesz nie ukrywał wówczas, że efekt pracy przerósł jego oczekiwania.

Zupełnie inna przestrzeń, zupełnie inna energia. Choć zostało jeszcze trochę rzeczy do wykończenia, to i tak efekt jest spektakularny chwalił się Karol na Instagramie.

Tak urządzili się Karol i Laura ze "ŚOPW" fot. Instagram @karol.maciesz

