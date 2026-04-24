W sieci wrze po ostatnim odcinku "Farmy". W wyniku pojedynku, którym wzięły udział dwa duety, to Henryk i Aksel trafili do zagrożonych. Farmerzy zdecydowali, że to Heniek musi opuścić "Farmę". Dziś nie brakowało emocji.

Cyrk podczas pojedynku na "Farmie". Henryk i Aksel sabotowali

Po emocjonującym zwiastunie, widzowie zastanawiali się, czy Henryk jednak nie odpadnie z "Farmy". Stało się inaczej. Dziś odbył się pojedynek. Były dwie drużyny Aksel i Henryk, Rafał i Wojtek. Już od dawna było ustalone, że Henryk specjalnie chciał być z Akselem i przegrać, bo przegrana drużyna automatycznie "szła" pod głosowanie pozostałych uczestników. Henryk był pewny, że wszyscy z jego sojuszu (który stanowi większość na "Farmie") zagłosują za Akselem i to on będzie musiał opuścić show.

Plan połowicznie się powiódł. Henryk i Aksel przegrali. Henryk sabotował pojedynek w tak absurdalny sposób, że nawet prowadzące były w szoku, szczególnie, że bardzo źle szło drużynie przeciwnej, która wg planu Henryka miała wygrać. Aksel jeździł traktorem i orał pole, żeby odsłonić czerwone deski, których mieli szukać. Henryk ociągał się z pracą, a przerzucając przedmioty ustawiał się do nich tyłem.

Czy Wy dalej bierzecie udział w pojedynku?! krzyczała poirytowana Ilona.

Prowadzące pozwoliły przeciwnej drużynie na fory, bo powiedziały, że w takiej sytuacji nie mają limitu czasowego. Ostatecznie Wojtek i Rafał wygrali pojedynek.

Henryk opuszcza "Farmę". Żałuje swojego zachowania

Niestety plan Henryka na "Farmie" się nie powiódł. Wszyscy (oprócz Wojtka) zagłosowali przeciwko niemu i to on otrzymał czarny kłos, który równał się z wiadomością o opuszczeniu programu.

Mi się okazało, że złe wyliczenia były moje po prostu. Grałem w swoją grę, a ktoś się okazał lepszy w tej grze i zostałem wysiudany.

Pod koniec Henryk przyznał, że żałuje swojego zachowania na "Farmie":

Przyszedłem i pograłem sobie na emocjach, a wszystko przerosło się w coś innego. Miały być tylko takie podśmiewanie się i podenerwowanie. Za grubo wszystko poszło. Diabeł wychodzi z człowieka, a to tylko miało być dla gry...

No pewnie, że szczerze żałuję, wszyscy się czegoś tu uczymy.

Tak Aksel pożegnał Henryka na "Farmie"

Aksel przyznał, że przed ponad czterdzieści dni zastanawiał się, jak pozbyć się Henryka z "Farmy", a kiedy to się już udało, podszedł do niego i powiedział:

Pewnie każdy myśli, że będę Cię cisnął, ale nie będę Cię cisną. Szacuneczek.

Za co? odpowiedział Henryk.

Tym zachowaniem Aksel zaimponował farmerom. Po tym, jak już Henryk opuścił "Farmę", Agnieszka tłumaczyła się Wojtkowi, dlaczego go wyrzucili. Nie ukrywała, że mieli już dość Henryka i jego zachowania, i że nie dało się przy nim nawet spokojnie zjeść obiadu. Wojtek przyjął to ze spokojem i przyznał, że rozumie, dlaczego tak zrobili.

Pilny komunikat produkcji "Farmy" ws. Henryka

Tuż po odcinku "Farmy", w którym Henryk odpuścił program, produkcja zabrała głos w sieci. Już jutro Henryk będzie gościł w "Halo tu Polsat":

A już jutro zapraszamy Was na @halotupolsat gdzie Henryk opowie więcej o swoich wspomnieniach na Farmie. Macie pytania? Piszcie pod postem - zadamy kilka Henrykowi

