Dantejskie sceny w "Królowej Przetrwania". Karolina Pajączkowska znów w ogniu krytyki
Karolina Pajączkowska po emisji ostatniego odcinka programu "Królowa przetrwania" znalazła się w centrum krytyki ze strony widzów. W trakcie jednej z konkurencji emocje wyraźnie wzięły górę - uczestniczka programu miała podduszać Małą Anię podczas jednego z zadań, co nie umknęło uwadze odbiorców.
W ostatnim odcinku programu "Królowa przetrwania" emocje sięgnęły zenitu podczas jednej z konkurencji. Według części uczestniczek Karolina Pajączkowska miała wyraźnie przekroczyć granice, co wywołało natychmiastową i zdecydowaną reakcję pozostałych kobiet. Nagranie z tej sytuacji szybko obiegło sieć, wywołując falę komentarzy. Internauci nie pozostali obojętni.
Dramatyczne sceny w "Królowej przetrwania"
Ostatni odcinek programu "Królowa przetrwania" dostarczył widzom wyjątkowo mocnych emocji. Podczas jednej z konkurencji rywalizacja między uczestniczkami wymknęła się spod kontroli, a napięcie między Karolina Pajączkowska a Małą Anią osiągnęło punkt kulminacyjny. W trakcie zadania wymagającego fizycznej walki o przewagę doszło do ostrej szarpaniny, która natychmiast wzbudziła niepokój pozostałych uczestniczek.
Według relacji obecnych na miejscu, Pajączkowska miała chwycić rywalkę za szyję, co zostało odebrane jako podduszanie i spotkało się z natychmiastową reakcją innych kobiet oraz prowadzącej. Sama zainteresowana zaprzeczyła tym zarzutom, tłumacząc, że jedynie próbowała wykonać zadanie zgodnie z zasadami. Sytuacja wywołała jednak ogromne kontrowersje - zarówno w programie, jak i wśród widzów, którzy szeroko komentują całe zajście w sieci.
Karolina Pajączkowska pod ostrzałem widzów
Do sieci niemal natychmiast trafił kontrowersyjny fragment odcinka, który szybko stał się szeroko komentowany. Nagranie w krótkim czasie obiegło internet, wywołując lawinę reakcji ze strony widzów.
Ujęcia Karoliny w tej konkurencji są przerażające
Wielu internautów uznało zachowanie Karolina Pajączkowska za przekroczenie dopuszczalnych granic, nie kryjąc przy tym swoich emocji i wyrażając zdecydowane opinie w komentarzach.
Co ta Karolina wyprawia. Wykorzystała okazję, żeby wyżyć się. Totalnie przegięła, jakby była w amoku agresji
Przecież ewidentnie ja dusiła, miała obłęd w oczach. Powinna wylecieć
