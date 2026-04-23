Instant dance challenge, czyli pełna improwizacja w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" dokłada uczestniczkom i uczestnikom dodatkową dawkę adrenaliny. W ćwierćfinale, czyli w 8. odcinku, na parkiecie ma być podwójnie trudno. Pary przygotowują jeden taniec, a w odcinku na żywo zatańczą dwie choreografie. Drugi styl zostanie ujawniony dopiero w studiu, a na szybką zmianę stroju i wejście w improwizację będą mieć zaledwie kilka minut. To się uda? Widzowie mają wątpliwości...

Instant dance challenge w "Tańcu z Gwiazdami"

Ćwierćfinał to moment, kiedy margines błędu robi się minimalny. Tym razem nie wystarczy dopracowana choreografia i godziny sali treningowej, bo instant dance challenge sprawdza coś, czego nie da się wyćwiczyć, a pary mają improwizować na parkiecie. Gdy prowadzący ogłosi drugi styl, duet musi błyskawicznie ułożyć plan na występ, złapać wspólny rytm i nie zgubić emocji, które w transmisji na żywo potrafią przyspieszyć tętno bardziej niż na próbie. Zapowiadają się ogromne emocje.

Tego w Polsce jeszcze nie było! Pary pracują nad jednym tańcem, a zatańczą dwa. Jak? Drugi styl poznają dopiero na parkiecie! W ciągu dosłownie chwili będą musieli wybrać sobie strój z wieszaka, przebrać się i zatańczyć improwizowany układ! - informuje produkcja ''Tańca z gwiazdami''.

Co ciekawe, to nie jedyna zmiana w ćwierfinale 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Zamiast Ewy Kasprzyk w jury ma pojawić się Agata Kulesza.

Widzowie "Tańca z Gwiazdami" reagują na nową zasadę w programie

Wygląda na to, że widzowie "Tańca z Gwiazdami" nie do końca są zadowoleni z nowych reguł gry. Format, który od lat jest emitowany w telewizji do tej pory miał swoją stałą formułę, co podobało się fanom tanecznego show. Teraz najwyraźniej przyszedł czas na zmiany i wygląda na to, że to dopiero początek.

Trochę albo bardzo bez sensu xd

Kombinujecie za bardzo - czytamy w komentarzach.

Z kolei druga grupa internautów podkreśla, że program, choć jest emitowany na żywo, to jest realizowany według scenariusza i nie ma tam miejsca na przypadki czy potknięcia. Poza tym, wszyscy uczestnicy wezmą udział w próbie generalnej i być może wtedy już będą musieli zaprezentować swoje improwizacje.

Tam nic nie dzieje się przypadkiem za wszystko odpowiada sztab ludzi . Więc wątpię żeby to było taki wyzwanie nagle z zaszkoczenia .

Od czego są próby generalne - komentują fani ''Tańca z Gwiazdami''.

Będziecie oglądać najnowszy odcinek "Tańca z Gwiazdami"?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Facebook i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia