Aksel z "Farmy" znów przyciąga uwagę fanek i fanów programu Polsatu, i to na dwóch frontach naraz. Po zakończeniu udziału w 5. edycji pokazał w mediach społecznościowych zdjęcia, na których wygląda zupełnie inaczej niż w czasie trwania programu. Co więcej, Aksel ujawnił też, czego nauczył się na "Farmie" i nie ukrywa, co zrobił po opuszczeniu programu. Co za zaskoczenie!

Aksel z "Farmy" ujawnił za dużo? To zrobił po programie

Aksel na "Farmie" to jedna z barwniejszych postaci. Wprowadza wesołą atmosferę w programie, ale nie brakuje też konfliktów z jego udziałem. Początkowo było głośno było o jego starciach z Karoliną, a potem z Henrykiem. Po zakończeniu przygody z show Aksel z "Farmy" przeszedł metamorfozę. Uczestnik pożegnał dłuższe, starannie ułożone włosy i postawił na bardzo krótką, minimalistyczną fryzurę. To detal, który natychmiast zmienia rysy twarzy i sprawia, że na nowych ujęciach wiele osób ma problem, by rozpoznać w nim tego samego uczestnika, którego oglądamy na "Farmie". Jedno pozostało bez zmian, czyli gęsta broda.

Teraz niespodziewanie Aksel zaskoczył swoich obserwatorów nagraniem, na którym odpowiada na pytania dotyczące udziału w "Farmie". Jedno z nich dotyczyło tego, co zrobił po powrocie do domu. Okazuje się, że po tygodniach z ograniczoną ilością jedzenia, Aksel natychmiast zjadł pyszności, które przygotowała dla niego mama. Niestety nie skończyło się to dobrze...

Od razu po wyjściu z 'Farmy' to moja mamuśka kochana przygotowała mi bardzo dużo jedzenia I zrobiłem jeden błąd, bo za szybko zjadłem wszystkiego no i... zwymiotowałem niestety. Potem już nie jadłem tak dużo, tylko już sobie pomalutku zaczynałem, bo mój organizm nie był na to przygotowany, żeby aż tyle tego wchłonąć, dlatego taka sytuacja miała miejsce. - powiedział wprost Aksel

Aksel z "Farmy" zdradził, czego nauczył się na "Farmie"

Przy okazji Aksel przyznał też, że udział w programie "Farma" mocno go zmienił. Nie tylko nauczył się wielu czynności, których wcześniej nie robił, ale też stał się znacznie spokojniejszy:

Farma nauczyła mnie bardzo dużo, mycia garów się nauczyłem. Farma mnie naprawdę bardzo dużo zmieniła. Uspokoiłem się, no i jestem spokojniejszym i fajnym gościem.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

FOT. Instagram @ farmapolsat