Kto odpadnie z Farmy? Do finału piątej edycji zostało już niewiele, a stawka rośnie z każdym głosowaniem. Nadchodzi pojedynek z udziałem czterech osób, a pierwszym wskazanym do starcia jest Henryk. Po ostatniej emisji i krótkim zwiastunie kolejnego odcinka widzowie błyskawicznie zaczęli układać scenariusze: kto kogo wskaże i kto może pożegnać się z programem. Tymczasem w zapowiedzi kolejnego odcinka pokazano, że Henryk może jeszcze nieźle namieszać.

Sojusze pękają na "Farmie". Co z Henrykiem?

Po odpadnięciu Janosika z "Farmy" atmosfera na gospodarstwie wyraźnie się zagęściła. Emocje nie dotyczą już tylko zadań i codziennych obowiązków, ale przede wszystkim układów, które zaczęły się chwiać. Aksel ujawnił, jakie deklaracje wcześniej składali Janosikowi Wojtek i Henryk. Dorzucił też informację, która postawiła Karolinę w nowym świetle: według niego „Wikingowie” chcieli pozbyć się jej z programu.

Karolina nie przeszła obok tego obojętnie. Zareagowała szybko i konkretnie, budując nowy układ z Akselem, a do tej współpracy wciągnęła również Agnieszkę. Cel jest jasny: doprowadzić do tego, by z rywalizacji wypadł Henryk. Co ważne, to właśnie on już teraz ma najmniej komfortową pozycję, bo został pierwszą osobą wskazaną do nadchodzącego pojedynku.

Bezsenna noc Henryka na "Farmie". Wywróci układ sił?

W tej sytuacji presja jest po jego stronie: to Henryk uruchamia kolejne ruchy w łańcuchu wskazań. Nic dziwnego, że wokół niego narasta napięcie, a widzowie wypatrują najmniejszego sygnału, czy ma już plan i czy próbuje przewidzieć kontrę rywali. Jedno wskazanie może dodać mu tchu i zbić przeciwników z tropu, ale może też uruchomić dokładnie ten scenariusz, na który czekają osoby chcące się go pozbyć.

W nocy się obudziłem i takie myśli mnie naszły w głowie… (…) coś mi się urodziło w głowie mówi Henryk.

To jednak dopiero początek. Grupa uczestników zacznie knuć przeciwko "Wikingowi". Na "Farmie" może dojść do sabotażu, jakiego nie widziała jeszcze żadna inna edycja. Wygląda jednak na to, że to ostatnia nominacja sprawi, że jeden z obozów nie będzie mógł spać spokojnie. Już dziś dowiemy się kogo Henryk wskaże do pojedynku na "Farmie" i jak dalej potoczy się sytuacja.

