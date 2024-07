Program "Idol" w Niemczech wylansował na przestrzeni ponad 10-u lat całą serię gwiazd. Teraz do tego grona dołączyła Polka, Aneta Sablik, która postanowiła spróbować swoich sił za granicą, po tym jak nie udawało jej się zaistnieć na polskim rynku muzycznym. Bajkowa historia swój finał miała wczoraj. Aneta wygrała 500 tysięcy euro (czyli aż 2 105 000 złotych), kontrakt płytowy i samochód suzuki swift. Od wczoraj można także kupić w Niemczech pierwszy singiel Polki pt. "The One".

Piosenka robi prawdziwą furorę u naszych zachodnich sąsiadów. Zaledwie w ciągu kilku godzin od pojawienia się na iTunes, trafiła na pierwsze miejsce listy najchętniej kupowanych. Warto dodać, że sprzedaż muzyki cyfrowej w Niemczech jest jedną z największych w Europie, obok Francji i Wielkiej Brytanii. Ponadto, utwór grają już największe niemieckie rozgłośnie radiowe, a lada dzień singial na CD trafi do sklepów muzycznych.

Niestety, przeboju Sablik nie możemy kupić w polskiej wersji iTunes. Mamy nadzieję, że niemiecki Universal szybko zweryfikuje swoje zdanie i uczyni z Anety pierwszą zwyciężczynię lokalnego "Idola", która zaistnieje także poza granicami Niemiec.

Piosenkę Anety "The One" możecie posłuchać tutaj. I pomyśleć, że jej talentu nie docenili jurorzy żadnego polskiego talent-show...

