Aksel zwycięzcą 5. edycji "Farmy". Widzowie mocno podzieleni

W czwartek wieczorem najdłuższa edycja w historii programu „Farma” dobiegła do końca. W finale o ostateczne zwycięstwo do walki stanęli Aksel, Wojtek oraz Karolina. Rywalizacja toczyła się również o nagrodę widzów show Polsatu. Finał okazał się sensacyjny. Aksel nie tylko zgarnął Złote Widły oraz 160 tys. zł, ale również Złoty Kłos od internautów. Z podekscytowania uczestnik wykonał nawet salto.

Aksel zwycięzcą 5. edycji „Farmy”. Poruszył fanów

Podczas czwartkowej emisji widzowie mogli obejrzeć najbardziej wzruszający moment w finale „Farmy” z udziałem Aksela. Uczestnik wygrał w konkurencji z Karoliną i zameldował się jako drugi finalista programu. Uczestnik nie krył dumy i wspomniał o trudnej relacji z ojcem. Wreszcie usłyszał od taty słowa, na które czekał od dawna. Już wtedy dostał duże wsparcie internautów.

Ostatecznie to Aksel wygrał w 5. edycji „Farmy”. Na drugim miejscu pojawił się Wojtek, a na najniższym stopniu podium zameldowała się Karolina. Zaraz po tym media zalała fala komentarzy. Mnóstwo widzów pogratulowało Akselowi i przyznało, że uczestnik zapewnił im dużo emocji. Niektórzy nawet popłakali się, widząc jego radość.

„Jak najbardziej odpowiedni zwycięzca. Serdeczne gratulacje”, „Ale super, gratulacje. Aksel, jesteś super facetem”, „Gratulacje, Aksel! Miałeś nasz głos”, „W pełni zasłużone!”, „Aksel, brawo!”, „Wygrał super chłopak”, „Mega gratulacje dla niego”, „Dobro wygrywa!”, „Aksel, ty wariacie, jesteś wielki i jedyny w swoim rodzaju”, „Mega się cieszę”, że wygrałeś”, „Zasłużona wygrana. Aż się popłakałam”, czytamy w komentarzach.

Aksel nie zasłużył na zwycięstwo w finale „Farmy”? Fani wskazują Wojtka

Nie wszyscy jednak byli zadowoleni z faktu, że to Aksel sięgnął aż po dwie nagrody w finale 5. edycji „Farmy”. Znaczna część widzów stwierdziła, że chyba oglądała inny program. W komentarzach pojawiło się kilka poważnych zarzutów. Niektórzy zasugerowali, że Aksel nie należał do najbardziej pracowitych uczestników.

Wielu internautów uznało, że to Wojtek powinien świętować ostateczne zwycięstwo, ponieważ był najsprawniejszym farmerem. Oglądający stwierdzili, że produkcja postawiła na show, a nie na sprawiedliwy werdykt.

„Dla mnie zwycięzcą jest Wojtek, to on zasłużył na wygraną. Nie mówię, że nie było przemiany u Aksela, ale tutaj chodziło o farmerowanie, a nie cwaniakowanie, bo jako farmer nic nie wniósł niestety”, „Miałam wielką nadzieję, że Wojtek wygra”, „Brak słów, jak ludzie mogli wybrać takiego lenia i nieszczerą osobę”, „Wojtek miał wygrać, bo robił wszystko dobrze i nie był leniem”, „Ustawka. Bo tata ma być dumny, żeby był większy show”, „Farmerem został człowiek, który nie odróżnia kucyka od źrebaka i nie potrafi wbić gwoździa. Brawo, Polsat”, „Myślała, że tylko ja inną „Farmę” oglądałam. No nie zasłużył, czytamy.

