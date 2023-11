1 z 4

Dlaczego Magdalena Żuk nie żyje? Co wydarzyło się podczas jej wakacyjnego wyjazdu do Egiptu? To pytanie zadają sobie wszyscy, którzy śledzili dramatyczną historię pięknej Polki, która w zagadkowych okolicznościach zmarła w jednym z egipskich szpitali. Sprawa śmierci Magdaleny Żuk poruszyła opinię publiczną- niestety, po ponad roku od tamtych wydarzeń wciąż nie wiemy, jakie są wyniki polskiego śledztwa. Co więcej, siostra Magdaleny Żuk w swoim najnowszym wpisie sugeruje, że prokuratura nie chce opublikować informacji, które jednoznacznie przeczą wcześniejszym teoriom, że kobieta miała problemy ze zdrowiem psychicznym! Anna Cieślińska pisze wprost, że jej siostra padła ofiarą przestępstwa - jednak nie może mówić o zgromadzonych na to dowodach, ponieważ prokurator nie chce zwolnić jej obowiązku zachowania tajemnicy!

Zobaczcie NOWY wpis siostry Magdaleny Żuk!

Zobacz także: Są NOWI świadkowie w sprawie Magdaleny Ż.! "Biegała cały czas po hotelu. Zdjęła bluzkę, była bez stanika"

AKTUALIZACJA!

Jest odpowiedź prokuratury na prośbę siostry Magdaleny Żuk - kliknij tutaj!