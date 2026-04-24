Śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła opinią publiczną. Poseł Nowej Lewicy zginął w czwartek podczas jazdy na rowerze na trasie między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, po zderzeniu z mitsubishi. Kierowcę zatrzymano do wyjaśnień, a policja apeluje o nieszerzenie niezweryfikowanych informacji.

Tragiczny wypadek z udziałem Łukasza Litewki

Łukasz Litewka wyszedł tylko zaczerpnąć świeżego powietrza i zażyć trochę sportu, a nigdy nie wrócił do domu. Gdy jechał rowerem, uderzył w niego samochód, który nieoczekiwanie zjechał z przeciwległego pasa ruchu.

W sprawie wypadku kluczowe są działania prokuratury i policji, bo to one mają dać odpowiedź na pytanie, jak doszło do tragedii. Wiadomo, że za kierownicą mitsubishi siedział 57-letni mieszkaniec Sosnowca. Mężczyznę zatrzymano do wyjaśnienia, a badanie alkomatem nie wykazało, by był pod wpływem alkoholu.

Prokuratura zapowiedziała jednak, że na tym weryfikacja się nie kończy. Zaplanowano pobranie materiału do specjalistycznych analiz pod kątem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Na piątek przewidziano pierwsze czynności z udziałem kierowcy, w tym przesłuchanie.

Pilny apel policji

W sieci pojawia się coraz więcej kondolencji i wpisów, żegnających Łukasza Litewkę. Między słowami pełnymi żalu, zaczęły przewijać się także spekulacje o to, czy zdarzenie aby na pewno było nieszczęśliwym wypadkiem. Między innymi gwiazda TTV, Laluna, zaapelowała o przebadanie 57-letniego kierowcy wariografem.

Policja w końcu zabrała głos i zaapelowała do opinii publicznej o nierozpowszechnianie domysłów i niepotwierdzonych informacji.

Apelujemy o zachowanie spokoju i rozwagi. Na chwilę obecną nie ma żadnych potwierdzonych ustaleń wskazujących, aby zdarzenie miało charakter celowy. Trwają intensywne czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku. Prosimy o powstrzymanie się od publikowania i rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji, które mogą wprowadzać w błąd oraz niepotrzebnie potęgować emocje

Służby zwracają się także do świadków zdarzenia o przekazanie policji wszelkich informacji dotyczących wypadku.

Jednocześnie zwracamy się z apelem do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego wyjaśnieniu, o kontakt z policją lub prokuraturą. Apel kierujemy również do kierowców, którzy przejeżdżali w tym czasie przez miejsce zdarzenia i mogą posiadać nagrania z kamer samochodowych

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Facebook i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

