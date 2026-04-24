Od kilku dni akcja grupy Łatwogang zdominowała media w całej Polsce. W sieci pojawiła się wielodniowa transmisja, podczas której zapętlono utwór „Diss na raka”. Stoi za nią szczytny cel. Kolektyw zbiera pieniądze, które przekaże Fundacji Cancer Fighters, która pomaga dzieciom walczącym z chorobami nowotworowymi. W trakcie streamu pojawiają się gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Jeden z muzyków wywołał szczególne poruszenie.

Bedoes 2115 przekazał ponad 700 tys. zł na leczenie dzieci. Zgolił włosy podczas transmisji

Niezwykłe wsparcie dla zbiórki pokazał raper Bedoes 2115. Artysta nie ograniczył się jedynie do wpłaty imponującej kwoty. Zdobył się na odważną metamorfozę. Muzyk wystąpił na streamie i zgolił włosy oraz zarost. Oprócz tego zgodził się też na wykonanie tatuaży na żywo, co jeszcze bardziej wywołało medialne zamieszanie wokół zbiórki.

W środę, 22 kwietnia Bedoes 2115 dokonał jednorazowej wpłaty wysokości pół miliona zł. A to jeszcze nie wszystko. Łącznie raper przekazał na zbiórkę już ponad 700 tys. zł. Inicjatywa grupy Łatwogang nabrała ogromnego rozpędu. Wystarczyło zaledwie pięć dni, by zgromadzić ponad 5 mln złotych.

Już ponad 5 mln na streamie Łatwo. Pamiętajcie jednak, że trwa on do niedzieli do godziny 16:00 i wspierać można cały czas. Każda złotówka ma znaczenie i realnie pomaga. Dziękuję czytamy.

Bedoes 2115 wsparł zbiórkę na leczenie chorych dzieci. Miał osobisty powód

Według ostatniego podsumowania Bedoes 215 przekazał na Fundację Cancer Fighters 717 tys. zł, natomiast raper Oki przelał na zbiórkę 180 tys. zł. Trzecią najwyższą wpłatą, wysokości 137 tys. zł może pochwalić się SVM!R. Warto zwrócić uwagę, że wspomniany już wcześniej raper Bedoes 2115 bardzo aktywnie zaangażował się w całą akcję.

Muzyk nagrał „Diss na raka” wspólnie z 11-letnią Mają Mecan. Gwiazdor, który jest idolem wielu młodych osób, w ostatnich latach stracił dziadka. Później choroba nowotworowa dotknęła jego mamę. Nie ukrywał, że rak to dla niego bardzo trudny emocjonalnie temat.

To temat, którego tak naprawdę ze wszystkich bałem się najbardziej przyznał Bedoes 2115 w „Faktach”.

Jesteśmy tutaj wszyscy, walczymy wszyscy i sobie poradzimy. Chciałem, żeby taki był ten utwór. Pokrzepiający, nie smutny wyjaśnił.

