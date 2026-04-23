W czwartek 23 kwietnia 2026 roku, około godz. 13, na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku: rowerzysta zderzył się z samochodem osobowym. Zginął Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy. Informację o jego śmierci potwierdziła Anna Maria Żukowska, a także Włodzimierz Czarzasty. Doda żegna Łukasza Litewkę poruszającym wpisem.

Łukasz Litewka nie żyje

Łukasz Litewka nie żyje, zginął tragicznie w wypadku w Dąbrowie Górniczej. Śmierć posła Lewicy potwierdzono na oficjalnym profilu polityka. Pojawił się wpis:

Są sytuacje, na które nikt nie jest gotowy…. Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci naszego przyjaciela Łukasza Litewki, który zginął dziś w tragicznym wypadku drogowym, jadąc na rowerze. Dziękujemy Łukasz za wszystko. Życie jest niesprawiedliwe, Ty o tym wiedziałeś doskonale. Walczyłeś o innych, szkoda, że nie miałeś szansy zawalczyć o siebie… Kochamy Cię

Doda żegna Łukasza Litewkę

Doda zabrała głos po śmierci Łukasza Litewki. Opublikowała wzruszające zdjęcie posła z psem i napisała:

Jeszcze przed obiadem żartowaliśmy... Nic się nie martw, wszystko dokończę. Widzimy się w kolejnym wcieleniu.

Chwilę później dodała jeszcze jeden komentarz:

Nie wierzę w wypadki, ale co ja tam wiem. Jestem tylko załamaną piosenkarką, której pękło serce. Kontynuujmy to, co Łukasz w nas wszystkich zasiał, jego misja i idea, nie umrze nigdy.

Doda i Łukasz Litewka rozmawiali wczoraj na lajwie

W środę wiele osób mogło usłyszeć Łukasza Litewkę w rozmowie telefonicznej podczas charytatywnej transmisji na żywo prowadzonej u Łatwoganga, w której gościła Doda. To była akcja nastawiona na zbiórkę pieniędzy na wsparcie podopiecznych Fundacji Cancer Fighters.

W trakcie transmisji Doda wykonywała telefony do znajomych z branży. Wśród nich znalazł się także poseł, którego rozmowa miała lekki, żartobliwy ton. Artystka wkręcała go, że chce zaprosić go na randkę. Litewka zareagował śmiechem, a jednocześnie zwrócił uwagę na sens samej inicjatywy (zbiórki dla Fundacji Cancer Fighters) i docenił działania prowadzącego w pomaganiu potrzebującym. Dziś ta wczorajsza scena wybrzmiewa zupełnie inaczej.

W ostatnich miesiącach nazwiska Dody i Łukasza Litewki pojawiały się obok siebie również z innego powodu: oboje angażowali się w działania na rzecz zwierząt. Ten wątek wraca teraz mocniej, bo ich współpraca nie była jednorazowym gestem. Tydzień przed tragedią Doda publikowała ich wspólne zdjęcie z przekazem o pracy dla zwierząt ponad podziałami.

