Wieści o śmierci Łukasz Litewki nadeszły 23 kwietnia 2026 roku. Poseł zginął w wypadku, gdy jechał rowerem i doszło do zderzenia z samochodem na ul. Kazimierzowskiej. Służby pracowały na miejscu, a informacje o tragedii potwierdzili politycy Lewicy oraz rzecznik partii.

Łukasz Litewska zginął w wypadku

Łukasz Litewka nie żyje. Do tragedii doszło po godz. 13:00 23 kwietnia 2026 roku. Rowerzysta zderzył się z samochodem osobowym, a na miejsce wezwano służby ratunkowe.

Informację jako pierwszy podał "Dziennik Zachodni". Potwierdził ją Wirtualnej Polsce rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.

Potwierdzam. Poseł zginął w wypadku. Jechał na rowerze potwierdził Michnik.

W mediach społecznościowych natychmiastowo zaczęły pojawiać się wpisy żegnające i upamiętniające Łukasza Litewkę.

Robert Biedroń w poruszającym wpisie pożegnał Łukasza Litewkę

Niedługo po informacji o śmierci Łukasz Litewki, głos zabrał polityk Robert Biedroń. Wspomniał szczególne zasługi zmarłego posła oraz jego doceniany przez wielu aktywizm i uśmiech.

Łukasz Litewka swoją polityczną karierę poświęcił walce o prawa zwierząt i los wykluczonych. Zawsze uśmiechnięty. Zawsze gotowy do działania. Bez względu na wszystko.

W swoim wpisie zaznaczył, że Litewka był dla niego nie tylko postacią ze sceny politycznej, lecz także inspiracją i przyjacielem, z którym dane mu było współpracować. Złożył również kondolencje najbliższym.

Był dla mnie inspiracją, przyjacielem, a przede wszystkim sojusznikiem w sprawach, które są naprawdę ważne. Serce mi pęka słysząc, że odszedł dziś tak nagle. Kondolencje dla rodziny. napisała Robert Biedroń.

Lewica pożegnała Łukasza Litewkę

Słowa pożegnania udostępnione zostały również na profilach społecznościowych Nowej Lewicy, z którą związany był Litewka.

Nie ma słów, które wyrażą żal i ból, z jakim przyjmujemy dziś wiadomość o tragicznej śmierci naszego Przyjaciela, posła Łukasza Litewki. Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny.

W kolejnych słowach potwierdzono okoliczności śmierci Litewki, podkreślono jego zasługi, a także zwrócono się w bezpośrednich słowach do rodziny posła.

Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Łukaszu, dziękujemy Ci za Twoją pracę, energię, za Twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam, jak być lepszymi ludźmi. Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo. Łączymy się w ogromnym bólu z Twoją rodziną oraz wszystkimi Bliskimi. Jesteśmy z Wami w tym niewyobrażalnie trudnym czasie.

Szymon Hołownia o ostatnim spotkaniu z Łukaszem Litewką

Do śmierci Łukasza Litewki odniósł się również Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Nawiązał do posiedzenia w ostatnim tygodniu, w którym to właśnie zmarły poseł zabierał głos.

Łukasz Litewka… W ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia prowadziłem punkt, w czasie którego zabierał głos, nie mogę uwierzyć, że po raz ostatni zaczął Hołownia.

Podkreślił również jego zasługo zarówno w polityce, jak i niesieniu pomocy.

Zostawił po sobie tyle dobra, tyle łez zamienił w radość, spokój, nadzieję. Tylu z nas, wspierających jego zbiórki, pomagał stać się choć trochę lepszymi ludźmi. Nie ma słów. Nie ma słów… Zrobiłeś świetną robotę. Odpoczywaj. Teraz nasza kolej.

Rafała Trzaskowski zabrał głos po śmierci Łukasza Litewki

Hołd Łukaszowi Litewce złożył również Rafał Trzaskowski, podkreślając zarówno jego samorządowe oraz społeczne działania, jak i te mające na celu pomoc zwierzętom.

Trudno uwierzyć w tę tragiczną wiadomość. Nie żyje Łukasz Litewka - poseł, a wcześniej samorządowiec i działacz społeczny. Imponował ogromnym zaangażowaniem, szczególnie na rzecz potrzebujących zwierząt. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich napisała Trzaskowski w mediach społecznościowych.

