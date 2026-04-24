Zrobiła to po śmierci Łukasza Litewki. Ten gest ściska za gardło
Łukasz Litewka nie żyje. 36-letni poseł Lewicy zginął 23 kwietnia w wypadku, gdy jechał rowerem w rejonie Dąbrowy Górniczej. 57-letni kierowca został zatrzymany. Kilka godzin później polityka pożegnała prawdopodobna partnerka. Na tym nie poprzestała.
Śmierć Łukasza Litewki poruszyła nie tylko polityczny świat. 23 kwietnia 36-letni poseł Lewicy zginął, gdy jechał rowerem w rejonie Dąbrowy Górniczej, na ulicy Kazimierskiej. Kilka godzin później jego prawdopodobna partnerka Natalia opublikowała w mediach społecznościowych osobiste pożegnanie, które natychmiast wywołało falę emocji i kondolencji. Chwilę później zrobiła coś jeszcze.
Śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła Polską
Do wypadku doszło podczas przejazdu posła na rowerze. Wstępne ustalenia wskazują na czołowe zderzenie z samochodem osobowym. 57-letni kierowca, mieszkaniec Sosnowca, został zatrzymany do czasu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy, a służby zabezpieczyły krew do dalszych badań toksykologicznych.
Mężczyzna miał tłumaczyć, że nie pamięta całego zdarzenia. Wśród możliwych przyczyn pojawia się hipoteza, że mógł zasnąć albo stracić przytomność. Wiadomo też, że w momencie tragedii samochód zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w Łukasza Litewkę.
Najpierw go pożegnała, potem zrobiła coś jeszcze
Po śmierci Łukasza Litewki w mediach zaczęły pojawiać się pożegnalne wpisy, których z każdą minutą przybywało. Wśród nich pojawił się post, który szczególnie przykuł uwagę odbiorców. Choć poseł niewiele mówił o swoim życiu osobistym, na profilu niejakiej Natalii pojawiło się zdjęcie, na którym czule całuje się z Litewką, a pod nim słowa:
Dziś umarłam razem z Tobą. Moja miłość, moje wszystko
Na tym jednak nie poprzestała. Mimo iż do wczoraj profil kobiety tętnił życiem i był przepełniony kolorowymi zdjęciami, na których szczerze się uśmiecha, w jednej chwili wszystko zniknęło. Prawdopodobna partnerka Łukasza Litewki usunęła wszystkie swoje zdjęcia, zostawiając tylko jedno, na którym jest otoczona psami, o których los przecież tak zaciekle walczył polityk.
Zmieniła także swoje zdjęcie profilowe - zastępując klasyczne selfie czarną planszą. To tylko pokazuje, że nagła strata Litewki zupełnie nią wstrząsnęła i zakończyła pewien etap życia. Choć nie zostawiła wątpliwości, że 36-latek był bliski jej sercu, niewiele wiadomo o ich relacji.
Apel policji po śmierci Łukasza Litewki. Służby musiały interweniować
