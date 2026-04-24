36-letni poseł Nowej Lewicy zginął w czwartek 23 kwietnia po godz. 13, gdy jechał rowerem trasą między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. W rowerzystę uderzył samochód marki Mitsubishi. Na miejscu prowadzono reanimację, ale życia polityka nie udało się uratować. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przekazała, że 57-letni kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia. Kolejne osobowości żegnają Łukasza Litewkę.

Łukasz Litewka nie żyje

Śledczy skupiają się dziś na odtworzeniu dokładnego przebiegu zdarzenia i na tym, co mogło doprowadzić do czołowego uderzenia w rowerzystę, którym był Łukasz Litewka, jadącego poboczem. Kierowca, 57-letni mieszkaniec Sosnowca, został zatrzymany w związku z koniecznością wykonania niezbędnych badań oraz pobrania materiału do specjalistycznych analiz pod kątem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Wstępne badanie alkomatem nie wykazało, by mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Na piątek zapowiedziano czynności z udziałem zatrzymanego, w tym jego przesłuchanie.

Laluna ujawnia prywatne wiadomości z Łukaszem Litewką

Choć Łukasz Litewka był aktywny w polityce, w pierwszych godzinach po tragedii podziały zeszły na dalszy plan. Kondolencje i pożegnania płyną z różnych stron sceny publicznej, a wśród osób, które je przekazały, znaleźli się m.in. premier Donald Tusk oraz prezydent Karol Nawrocki. Pożegnała go także Doda, która rozmawiała z nim tuż przed tragedią.

Głos zabrała również gwiazda TTV, Laluna, która jak się okazało, wymieniała wiadomości z politykiem na kilka dni przed wypadkiem. Z opublikowanych przez nią screenów wynika, że mieli wspólne plany, jednocząc siły w walce o zwierzęta.

Hej, sprawdzone. Wiceprezydent chce z nimi rozwiązać umowę albo już rozwiązał, bo 2 tygodnie temu rozmawiałem z nim. Muszę znaleźć numer do niego pisał do Laluny Litewka.

Proszę dać znać, nie możemy na to pozwolić odpisała Laluna.

Laluna podkreśliła z trudem, że to był dopiero początek ich współpracy:

Mieliśmy takie plany. Życie jest niesprawiedliwe

Nagła śmierć Łukasza Litewki zupełnie wstrząsnęła celebrytką. Choć wszystko wygląda na nieszczęśliwy wypadek, Laluna apeluje, by dokładnie zbadano wszelkie okoliczności tragedii.

Nalegam na totalne śledztwo w sprawie śmierci Łukasza Litewki. Poddanie kierującego wszystkim testom i wariografom przede wszystkim!

W kolejnej relacji napisała:

Za szybko. Kochamy cię. Jeszcze 2 dni temu rozmawialiśmy. To niesprawiedliwe. (...) Nie mogę się z tym pogodzić. Łukaszku, tak mi przykro. Mam nadzieję, że prezydent tym razem spełni twoje marzenie, którym było od zawsze zerwanie łańcuchów (dla psów - przyp. red.)

Jak wiadomo, policja wciąż ustala szczegółowy przebieg zdarzeń. Pojawiły się jednak informacje, że 57-letni kierowca ma nie pamiętać wypadku.

Zobacz także: "Umarłam razem z tobą. Moja miłość, moje wszystko". Po tym pożegnaniu Litewki serce rozpada się na kawałki

Przejmujący widok w miejscu wypadku Łukasza Litewki. To pojawiło się krótko po tragedii

Laluna komentuje śmieć Łukasza Litewki