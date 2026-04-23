Ponad piętnaście lat temu wybuchł głośny konflikt między Dodą a Moniką Jarosińska, który z czasem przerodził się w otwartą konfrontację, zakończoną aferą. Od tamtej pory relacje między obiema gwiazdami pozostają napięte. Po latach temat ponownie powrócił, a wokalistka opowiedziała, czy z perspektywy czasu żałuje tego, co się wtedy wydarzyło.

Głośny konflikt Dody i Moniki Jarosińskiej

Konflikt, który przed laty wybuchł między Dodą a Moniką Jarosińską szybko stał się jednym z głośniejszych sporów w polskim show-biznesie. Według relacji medialnych zaczęło się od sprzeczki w jednym z warszawskich klubów, gdzie napięta atmosfera przerodziła się w fizyczną konfrontację. Obie strony przedstawiały własne wersje wydarzeń, jednak sprawa trafiła do sądu i przez długi czas była szeroko komentowana w mediach. Mimo upływu lat temat co jakiś czas powraca mediach.

Doda o bójce z Moniką Jarosińską

Monika Jarosińska poruszyła temat Dody w "Królowej przetrwania". Uczestniczka reality show opowiedziała, że tamte wydarzenia odcisnęły na niej ogromne piętno - twierdziła, że podczas zajścia została zaatakowana, a całe zdarzenie miało poważne konsekwencje dla jej życia i kariery. Jak wyznała, przez długi czas zmagała się z traumą i poczuciem utraty pewności siebie, podkreślając, że skutki tej sytuacji odczuwała jeszcze przez wiele lat.

Po latach do tamtych wydarzeń odniosła się również Doda, która jakiś czas temu wyznała, że stanęła w obronie swojego ówczesnego narzeczonego - Nergala. W rozmowie z Wirtualną Polską artystka wróciła wspomnieniami do głośnego incydentu i zdradziła, jak dziś, z perspektywy czasu, ocenia swoje zachowanie wobec koleżanki z branży oraz czy towarzyszy jej poczucie żalu.

Nergal był moją rodziną i podtrzymuję nadal to samo. Jeżeli ktoś będzie obrażał moją rodzinę, będzie miał takie same konsekwencje. I to niezależnie od mojej terapii. To jest kwestia mojego honoru, godności i moich granic mówiła Doda.

Doda nie zmieniła swojego stanowiska i jasno dała do zrozumienia, że nie żałuje tamtego incydentu. W swojej wypowiedzi podkreśliła nawet, że z dzisiejszej perspektywy zareagowałaby jeszcze bardziej stanowczo, czym jednoznacznie zasugerowała brak skruchy wobec sytuacji z udziałem Moniki Jarosińskiej.

Nie powiedziałam, że zrobiłabym to jeszcze raz, tylko że zrobiłabym to mocniej, bo ludzie zamiast wyciągać jakieś wnioski z takiego znęcania psychicznego, cały czas ubolewają, że dostali w pysk. I cały czas widzą skutek, a nie przyczynę tłumaczyła.

