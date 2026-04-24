Jacek Rozenek przez lata obecności w show-biznesie przyzwyczaił widzów do swojego charakterystycznego, raczej niezmiennego wizerunku. Tym razem zdecydował się jednak na wyraźną metamorfozę. Podczas premiery książki autorstwa Macieja i Pauliny Orłoś zaprezentował się w nowej odsłonie - z wyrazistym zarostem, który nadał mu charakteru.

21 kwietnia w Warszawie odbyła się premiera książki „W związku”, napisanej przez Paulinę Orłoś, Macieja Orłosia oraz Magdalenę Kuszewską. Na wydarzeniu pojawiło się wiele znanych twarzy polskiego show-biznesu, w tym Jacek Rozenek, który przybył w towarzystwie swojej żony, Marii. Oboje chętnie pozowali do zdjęć, przyciągając uwagę fotoreporterów.

Największe zainteresowanie wzbudził jednak odmieniony wygląd aktora. Były mąż Małgorzata Rozenek-Majdan postawił na wyraźny zarost, który znacząco zmienił jego wizerunek i dodał mu charakteru. Nowy look sprawił, że na pierwszy rzut oka trudno było go rozpoznać. Jak wam się podoba taka odsłona aktora?

Życie i kariera Jacka Rozenka

Jacek Rozenek to jeden z bardziej rozpoznawalnych aktorów telewizyjnych w Polsce, który przez lata budował swoją pozycję zarówno na scenie teatralnej, jak i w serialach. Widzowie kojarzą go przede wszystkim z produkcji takich jak "Barwy szczęścia" czy "Klan", a także z pracy dubbingowej - jego głos można usłyszeć między innymi w grach z serii "Wiedźmin". Jego życie prywatne przez długi czas wzbudzało duże zainteresowanie mediów, szczególnie za sprawą małżeństwa z Małgorzatą Rozenek-Majdan, z którą wziął ślub w 2003 roku i doczekał się dwóch synów. Ich związek trwał dekadę i zakończył się rozwodem, choć dziś - jak podkreślają - utrzymują poprawne relacje ze względu na dzieci.

Po rozstaniu aktor nie stronił od nowych relacji - był związany między innymi z Roksaną Gąską, a w ostatnich latach ułożył sobie życie u boku młodszej partnerki Marii Samuel, z którą Jacek Rozenek zdecydował się na kolejny ślub.

Jego życie na pewien czas diametralnie się zmieniło w 2019 roku, kiedy przeszedł poważny udar mózgu. Choroba wyłączyła go z aktywności zawodowej i zmusiła do długiej, wymagającej rehabilitacji, jednak dzięki determinacji stopniowo wrócił do sprawności i pracy.

Metamorfoza Jacka Rozenka