Karolina Pisarek i Roger Salla długo skrywali to przed światem. W końcu jednak postanowili przekazać światu radosną nowinę - wkrótce zostaną rodzicami. Para pojawiła się ostatnio na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", gdzie modelka z dumą prezentowała ciążowy brzuszek. Trudno było oderwać od niej wzrok.

Karolina Pisarek podzieliła się z fanami radosną nowiną - modelka i jej mąż Roger Salla spodziewają się pierwszego dziecka. Informację ogłosili 22 kwietnia za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując wzruszające nagranie, na którym przyszła mama zaprezentowała zaokrąglony brzuszek. Jak przyznali, przez pewien czas trzymali tę wiadomość w tajemnicy, jednak teraz nie kryją szczęścia i nie mogą doczekać się narodzin potomka.

Wpis błyskawicznie wywołał ogromne poruszenie w sieci - pod nagraniem pojawiła się lawina gratulacji zarówno od fanów, jak i znanych osób ze świata show-biznesu. Dla pary to wyjątkowy moment, szczególnie że oboje chętnie dzielą się swoim życiem prywatnym w internecie, budując wizerunek jednej z najbardziej lubianych par młodego pokolenia.

23 kwietnia w Warszawie odbyła się polska premiera filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", która przyciągnęła liczne grono rodzimych gwiazd. Wśród zaproszonych gości pojawili się także Karolina Pisarek i Roger Salla, którzy niedawno podzielili się radosną wiadomością o ciąży modelki.

Karolina Pisarek na czerwonym dywanie zachwyciła stylizacją - wybrała kremową, dopasowaną sukienkę w kropki, którą zestawiła z czarnymi sandalkami na szpilce. Na ściance z dumą pozowała do zdjęć, prezentując wyraźnie zaokrąglony brzuszek.

Karolina Pisarek pokazała ciążowy brzuszek fot. Pawel Wodzynski/East News

