Doda nagle zadzwoniła do Wiśniewskiego: „Szukamy ci nowej żony”. Tak zareagował
Doda zadzwoniła do Michała Wiśniewskiego podczas charytatywnej transmisji prowadzonej przez Łatwoganga na YouTube, gdzie zbierane są środki dla Fundacji Cancer Fighters. W czwartek 22 kwietnia ok. 20:00 artyści zaśpiewali razem fragment hitu, a potem padł zaskakujący tekst o „szukaniu nowej żony”. Wiśniewski odpowiedział śmiechem.
Doda postanowiła zadzwonić do Michała Wiśniewskiego podczas transmisji na żywo, którą oglądało ponad 160 tysięcy osób.
Szukamy Ci nowej żony.
Jaka była reakcja?
Telefon Dody do Michała Wiśniewskiego
W trakcie trwającej na YouTube transmisji na kanale Łatwogang, do której Doda dołączyła 22 kwietnia, atmosfera nagle zrobiła się jeszcze bardziej gwiazdorska. Piosenkarka pojawiła się na streamie, a chwilę później wykonała kolejny krok, który natychmiast podchwycili widzowie: zadzwoniła do Michała Wiśniewskiego.
Rozmowa szybko przerodziła się w muzyczny moment. Doda i lider Ich Troje zaśpiewali razem fragment utworu „A wszystko to bo ciebie kocham”, a oglądający dostali dokładnie to, co na takich transmisjach działa najlepiej: spontaniczność i niespodzianki. Kulminacja przyszła chwilę później, gdy Doda rzuciła uwagę o „szukaniu nowej żony” dla Wiśniewskiego i od razu wciągnęła w to publiczność, zachęcając fanki do zgłoszeń na czacie.
Szukamy ci nowej żony, pa. (...) Wpisujcie się kochane, jak jesteście tam chętne
Reakcja Michała Wiśniewskiego była natychmiastowa. Lider Ich Troje zaśmiał się i postanowił wesprzeć Dodę w staraniach.
Dawaj, dawaj
Tego samego wieczora Doda pogodziła się z Magdą Gessler.
Akcja na rzecz Fundacji Cancer Fighters
Cała sytuacja rozegrała się w ramach nietypowej, dziewięciodniowej akcji Łatwoganga. Formuła jest prosta i ekstremalna: nieprzerwana transmisja na żywo, w której przez cały czas odtwarzany jest jeden utwór - „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)” Bedoesa i Mai Mecan, 11-letniej podopiecznej fundacji. Widzowie są zachęcani do wpłat na rzecz Fundacji Cancer Fighters, a zbiórka w momencie opisywanych wydarzeń przekroczyła 5,5 mln zł.
Bedoes zapowiedział, że powstanie cała płyta w kolaboracji z podopiecznymi Cancer Fighters, gdzie dzieci będą mogły nagrać utwory w wymarzonych przez siebie współpracach z artystami.
Zobacz także:
- Michał Wiśniewski o walce z nieuleczalną chorobą: "Wygląda to obrzydliwie"
- To już oficjalne, Pola i Michał Wiśniewscy się rozwodzą. Do sądu trafił pozew
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.