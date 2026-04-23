Doda postanowiła zadzwonić do Michała Wiśniewskiego podczas transmisji na żywo, którą oglądało ponad 160 tysięcy osób. Był to stream charytatywny dla Fundacji Cancer Fighters. W trakcie rozmowy wypaliła do muzyka:

Szukamy Ci nowej żony.

Jaka była reakcja?

Telefon Dody do Michała Wiśniewskiego

W trakcie trwającej na YouTube transmisji na kanale Łatwogang, do której Doda dołączyła 22 kwietnia, atmosfera nagle zrobiła się jeszcze bardziej gwiazdorska. Piosenkarka pojawiła się na streamie, a chwilę później wykonała kolejny krok, który natychmiast podchwycili widzowie: zadzwoniła do Michała Wiśniewskiego.

Rozmowa szybko przerodziła się w muzyczny moment. Doda i lider Ich Troje zaśpiewali razem fragment utworu „A wszystko to bo ciebie kocham”, a oglądający dostali dokładnie to, co na takich transmisjach działa najlepiej: spontaniczność i niespodzianki. Kulminacja przyszła chwilę później, gdy Doda rzuciła uwagę o „szukaniu nowej żony” dla Wiśniewskiego i od razu wciągnęła w to publiczność, zachęcając fanki do zgłoszeń na czacie.

Szukamy ci nowej żony, pa. (...) Wpisujcie się kochane, jak jesteście tam chętne powiedziała Doda.

Reakcja Michała Wiśniewskiego była natychmiastowa. Lider Ich Troje zaśmiał się i postanowił wesprzeć Dodę w staraniach.

Dawaj, dawaj zaśmiał się muzyk.

Tego samego wieczora Doda pogodziła się z Magdą Gessler.

Akcja na rzecz Fundacji Cancer Fighters

Cała sytuacja rozegrała się w ramach nietypowej, dziewięciodniowej akcji Łatwoganga. Formuła jest prosta i ekstremalna: nieprzerwana transmisja na żywo, w której przez cały czas odtwarzany jest jeden utwór - „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)” Bedoesa i Mai Mecan, 11-letniej podopiecznej fundacji. Widzowie są zachęcani do wpłat na rzecz Fundacji Cancer Fighters, a zbiórka w momencie opisywanych wydarzeń przekroczyła 5,5 mln zł.

Bedoes zapowiedział, że powstanie cała płyta w kolaboracji z podopiecznymi Cancer Fighters, gdzie dzieci będą mogły nagrać utwory w wymarzonych przez siebie współpracach z artystami.

