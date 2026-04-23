W czwartek 23 kwietnia 2026 roku po godz. 13:00 w Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku. Zginął Łukasz Litewka, 36-letni poseł Nowej Lewicy. Jechał rowerem, gdy na jego tor jazdy wjechał samochód osobowy. W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy Karola Nawrockiego i Marty Nawrockiej, żegnające i upamiętniające zasługi Litewki.

Karol Nawrocki żegna Łukasza Litewkę

Łukasz Litewka zmarł w wyniku wypadu. Informacja o śmierci natychmiastowo obiegła polskie media, czego skutkiem stały się licznie pożegnania i wspomnienia zmarłego działacza społecznego. Głos zabrał również prezydent RP Karol Nawrocki. Podkreślił swój smutek, nawiązał do zawodowej drogi Łukasza Litewki i wzruszył słowami o wielkim sercu zmarłego.

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej. Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne.

W dalszych słowach Nawrocki przekazał też kondolencje najbliższym Litewki.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Niech spoczywa w pokoju. napisała Karol Nawrocki na portalu X.

Po informacji o tragicznej śmierci Posła Nowej Lewicy głos zabrała również pierwsza dama.

Marta Nawrocka w poruszającym wpisie po śmierci Łukasza Litewki

Marta Nawrocka publicznie okazała swoje wsparcie najbliższym Litewki wpisem na swoim Instagramie. W pełnych smutku słowach podkreśliła wrażliwość zmarłego, szczególnie doceniając jego działalność na rzecz potrzebujących zwierząt.

Trudno uwierzyć, że posła Łukasza Litewki już z nami nie ma. Ta wiadomość zostawia pustkę, której nie sposób opisać. Był człowiekiem niezwykłej wrażliwości — kimś, kto nie przechodził obojętnie wobec cierpienia, również tego najcichszego, zwierzęcego. Jego działania pokazywały, jak wielką siłę ma dobro, gdy stoi za nim prawdziwe zaangażowanie i serce. Myślami i modlitwą jestem z Rodziną, Bliskimi. Niech pamięć będzie źródłem siły i światłem, które nie zgaśnie. napisała Marta Nawrocka.

Pełnymi emocji i żalu wpisami Łukasza Litewkę pożegnali również politycy z różnych ugrupowań, co podkreśla zarówno zasługi, jak i opinię, na jaką Poseł pracował latami.

