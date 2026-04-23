Karol i Marta Nawroccy pożegnali Łukasza Litewkę. "Będzie nam brakowało jego wielkiego serca"
Łukasz Litewka zginął w czwartek po godz. 13:00 w Dąbrowie Górniczej, gdy jechał rowerem i doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Zmarłego Posła Nowej Lewicy w poruszających słowach pożegnał prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Karol Nawrocki oraz pierwsza dama Marta Nawrocka.
W czwartek 23 kwietnia 2026 roku po godz. 13:00 w Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku. Zginął Łukasz Litewka, 36-letni poseł Nowej Lewicy. Jechał rowerem, gdy na jego tor jazdy wjechał samochód osobowy. W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy Karola Nawrockiego i Marty Nawrockiej, żegnające i upamiętniające zasługi Litewki.
Karol Nawrocki żegna Łukasza Litewkę
Łukasz Litewka zmarł w wyniku wypadu. Informacja o śmierci natychmiastowo obiegła polskie media, czego skutkiem stały się licznie pożegnania i wspomnienia zmarłego działacza społecznego. Głos zabrał również prezydent RP Karol Nawrocki. Podkreślił swój smutek, nawiązał do zawodowej drogi Łukasza Litewki i wzruszył słowami o wielkim sercu zmarłego.
Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej. Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne.
W dalszych słowach Nawrocki przekazał też kondolencje najbliższym Litewki.
Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Niech spoczywa w pokoju.
Po informacji o tragicznej śmierci Posła Nowej Lewicy głos zabrała również pierwsza dama.
Marta Nawrocka w poruszającym wpisie po śmierci Łukasza Litewki
Marta Nawrocka publicznie okazała swoje wsparcie najbliższym Litewki wpisem na swoim Instagramie. W pełnych smutku słowach podkreśliła wrażliwość zmarłego, szczególnie doceniając jego działalność na rzecz potrzebujących zwierząt.
Trudno uwierzyć, że posła Łukasza Litewki już z nami nie ma. Ta wiadomość zostawia pustkę, której nie sposób opisać. Był człowiekiem niezwykłej wrażliwości — kimś, kto nie przechodził obojętnie wobec cierpienia, również tego najcichszego, zwierzęcego. Jego działania pokazywały, jak wielką siłę ma dobro, gdy stoi za nim prawdziwe zaangażowanie i serce. Myślami i modlitwą jestem z Rodziną, Bliskimi. Niech pamięć będzie źródłem siły i światłem, które nie zgaśnie.
Pełnymi emocji i żalu wpisami Łukasza Litewkę pożegnali również politycy z różnych ugrupowań, co podkreśla zarówno zasługi, jak i opinię, na jaką Poseł pracował latami.
